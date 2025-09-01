Bilim insanları: İsrail'in soykırımı yasal olarak kanıtlandı

Dünyanın önde gelen soykırım akademisyenleri derneği, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini tespit etmek için yasal kriterlerin karşılandığını belirten bir karar aldı.

Açıklamayı Uluslararası Soykırım Bilim İnsanları Derneği Başkanı Melania O'brien yaptı.

O'brien, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak ilan eden bu karar, gerekli olan üçte iki çoğunluğun çok ötesinde ezici bir çoğunlukla kabul edildi" dedi.



O'brien, üyelerinin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yaşayan insanları ve soykırım çalışmaları alanında uzman akademisyenleri temsil ettiklerini söyledi.

Dernek başkanı, şunları aktardı: "Hayatta kalan topluluklardan üyelerimiz ve soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması alanında çalışan STK'lardan üyelerimiz de var. Hatta ilgili devlet dairelerinde çalışan üyelerimiz bile var. Dolayısıyla bu, soykırım çalışmaları alanında uzman olarak çalışan insanların gerçekten temsil edici bir görüşüdür."