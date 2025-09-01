Bilim insanları: İsrail'in soykırımı yasal olarak kanıtlandı
Dünyanın önde gelen soykırım akademisyenleri derneği, İsrail'in soykırım yaptığına ilişkin yasal temelinin oluştuğunu duyurdu.
Dünyanın önde gelen soykırım akademisyenleri derneği, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini tespit etmek için yasal kriterlerin karşılandığını belirten bir karar aldı.
Açıklamayı Uluslararası Soykırım Bilim İnsanları Derneği Başkanı Melania O'brien yaptı.
O'brien, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak ilan eden bu karar, gerekli olan üçte iki çoğunluğun çok ötesinde ezici bir çoğunlukla kabul edildi" dedi.
O'brien, üyelerinin dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yaşayan insanları ve soykırım çalışmaları alanında uzman akademisyenleri temsil ettiklerini söyledi.
Dernek başkanı, şunları aktardı: "Hayatta kalan topluluklardan üyelerimiz ve soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması alanında çalışan STK'lardan üyelerimiz de var. Hatta ilgili devlet dairelerinde çalışan üyelerimiz bile var. Dolayısıyla bu, soykırım çalışmaları alanında uzman olarak çalışan insanların gerçekten temsil edici bir görüşüdür."
63 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım politikaları yürütüyor ve Uluslararası Adalet Divanı’nın operasyonu durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrılarını ve emirlerini görmezden geliyor.
Saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 490 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Ayrıca Gazze, 121’i çocuk olmak üzere 322 Filistinlinin yaşamına mal olan ve devam eden kıtlıkla karşı karşıya.
İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından önerilen ve Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni kademeli olarak yeniden işgal etmeyi hedefleyen planı onayladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Soykırım
- Gazze