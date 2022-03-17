Bilim insanları İtalya’daki Calderone buzulunda araştırma yapacak

İtalya'da bilim insanlarının küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Calderone buzulunda inceleme başlatacağı açıklandı.

Ülke Ulusal Araştırma Konseyi Kutup Bilimleri Enstitüsünden araştırmacı Jacopo Gabrieli, buzullardaki çalışmaların Akdeniz iklimine ve çevresel tarihine ışık tutabileceğini belirtti.



Öte yandan Gabrieli, buzuldaki incelemelerin iklim değişikliğini önleme çalışmalarına da katkı sağlayacağını aktardı.



Gabrieli ve ekibi daha önce, elektromanyetik ekipmanla buzulun tabakalarına yönelik incelemelerde bulunmuştu.



13 Mart’ta ön incelemelerini tamamlayan ekibinin nisanda tekrar Calderone buzuluna giderek sondaj çalışmaları yapacağı ve numune toplayacağı kaydedildi.



Calderone buzulundan alınan örneklerin, Antarktika’daki Buz Arşivi’nde (Ice Memory) tutulacağı belirtildi.

