Bilim insanları keşfetti: Yeni bir renk "olo"

California Üniversitesi, Berkeley ve Washington Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği ‘Oz’ adlı bir prototip, retina üzerindeki bazı koni hücrelerini lazer ışığıyla doğrudan uyararak yapay bir yeni renk algısı oluşturdu.



İnsan gözü kırmızı, yeşil ve maviye duyarlı üç tür koni hücresiyle çalışır. Normal şartlarda bu hücrelerin tek başına değil, birlikte uyarılmasıyla renkler algılanır. Ancak yeni yöntemde sadece yeşile duyarlı koniler hedef alınarak beyinde daha önce deneyimlenmemiş bir renk sinyali oluşturuldu.



Araştırma kapsamında, üç katılımcının gözlerine lazer ışığı tutuldu ve gördükleri rengi mevcut hiçbir renk kombinasyonuyla eşleştiremedikleri gözlemlendi. Katılımcılar, bu yeni algıyı tarif edebilmek için yoğun beyaz ışık eklemek zorunda kaldı.



Araştırma ekibi, bu yeni renge ‘olo’ adını verdi. Çalışmada, katılımcıların gözlerinin kenar görüş alanlarında daha önce algılanamayan renk geçişlerini ve desenleri gördükleri rapor edildi. Bu bulguların, insan renk algısının sınırlarını anlamada yeni bir ipucu olabileceği ve renk körlüğü gibi durumların tedavisine katkı sağlayabileceği kaydedildi.



Prototipin, görsel sistemi hücre düzeyinde kontrol etme ve araştırma amacıyla geliştirilen yeni bir deneysel platformun parçası olduğu ifade edildi.