Bilim insanları kırık bir kalbi onarmayı başardı

Dünyada yüz binlerce kişiyi etkileyen ve “kırık kalp sendromu” olarak bilinen "takotsubo kardiyomiyopatisi" için umut verici bir tedavi yöntemi bulundu.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin Madrid’de düzenlenen yıllık kongresinde açıklanan klinik denemede, özel olarak uyarlanmış bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve kalp toparlanma egzersiz programı sayesinde hastaların kalplerinde belirgin iyileşmeler gözlemlendi.

AĞIR STRES SONUCU OLUŞUYOR

Kalp kasının şekil değiştirip aniden zayıflamasına yol açan sendrom, genellikle sevilen birini kaybetmek gibi ağır stres sonrası ortaya çıkıyor.

Kalp kriziyle benzer belirtiler gösteren hastalık, toplumun geneline kıyasla iki kat erken ölüm riski taşıyor. Kalp yetmezliği, bitkinlik ve yaşam süresinde kısalma gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bugüne kadar bilinen kesin bir tedavisi yoktu.

DENEME SONUÇLARI UMUT VERDİ

Çalışmaya 76 hasta katıldı, katılımcıların yüzde 91’i kadındı ve ortalama yaş 66 idi. Hastalar üç gruba ayrıldı: BDT, egzersiz programı ve standart tedavi.

- BDT grubuna her hafta 12 birebir seans uygulandı, gerektiğinde günlük destek verildi.



- Egzersiz grubuna koşu bandı, bisiklet, aerobik ve yüzme içeren 12 haftalık program hazırlandı.



- Kalbin enerji üretim kapasitesi gelişmiş manyetik rezonans spektroskopisi yöntemiyle izlendi.

Sonuçlara göre terapi ve egzersiz alan gruplarda kalbin enerji kullanımı belirgin şekilde arttı. BDT grubunda altı dakikalık yürüme mesafesi 402 metreden 458 metreye, egzersiz grubunda ise 457 metreden 528 metreye yükseldi.

DİKKAT ÇEKİCİ BİR BULGU

İngiliz Kalp Vakfı’nın klinik direktörü Dr. Sonya Babu-Narayan, “Takotsubo sendromu genellikle kişinin en kırılgan anında ortaya çıkan yıkıcı bir durum. Egzersizin kalbe iyi gelmesi şaşırtıcı değil, ancak bilişsel terapiyle kalp fonksiyonunun da düzelmesi çok dikkat çekici” dedi.



Uzmanlar, ileride yapılacak daha geniş kapsamlı araştırmaların bu yöntemlerin uzun vadede yaşam süresini uzatıp ölüm riskini azaltıp azaltmadığını göstereceğini belirtiyor.