Bilim insanları kısmen insan hücresinden oluşan bir fare embriyosu oluşturdu

Bilim insanların çeşitli hastalıklar için araştırmaları devam ediyor.

CNN International'da yer alan habere göre, bilim insanları iki farklı hücre kullanarak melez bir embriyo elde ettiler.

Elde edilen bu embriyoda hem insan hem de fare hücreleri bulunuyor.



Araştırmacılara göre, elde edilen bu embriyo bir hayvanda bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayıda insan hücresine olma özelliğini barındırıyor.

Bu durumun birçok hastalığın tedavisinde işe yarayabileceği belirtilirken Covid-19 tedavisinde de kullanılabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar bulguları Science Advances dergisinde yayınladılar.

Fare hücresi (Mavi) insan hücreleri (yeşil)

ARAŞTIRMA NE ANLAMA GELİYOR?



Birçok hastalığı tedavi etmek için; dokuları onarmak ve organ yapmak için birçok olgun hücre gelişimine müsait bir yapısı bulunuyor.



Bu çalışmada; ekip gelişmekte olan fare embriyolarına 10 ila 12 insan kök hücresi enjekte etti. 17 gün içinde enjekte edilen hücreler olgun birer hücreye dönüştü.



Bir önceki araştırmacılar embriyodaki insan hücre oranını yüzde 0.1 olarak gerçekleştirmişti.

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