Bilim insanları: "Nükleer atık yeni füzyon yakıtı olabilir"

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndan nükleer fizikçi Terence Tarnowsky, füzyon deneylerinde kullanılan kritik yakıtlardan biri olan trityumun dünya çapında son derece sınırlı olduğunu hatırlatarak, çözümün nükleer atıklarda olabileceğini söyledi.

Tarnowsky’nin geliştirdiği yönteme göre, nükleer atıklar süper iletken bir doğrusal hızlandırıcıyla işlenip erimiş lityumla çevrelendiğinde hem uranyum ve plütonyumun bozunumu hızlanıyor hem de trityum üretilebiliyor. Araştırmacıya göre bu yöntem, eşdeğer güçteki bir füzyon reaktörüne kıyasla 10 kat daha fazla trityum üretebilir.



Yöntem, yalnızca yeni yakıt sağlamayı değil, aynı zamanda uzun vadeli depolaması son derece maliyetli olan radyoaktif atıkların azaltılmasını da mümkün kılabilir.

"UZUN YILLAR ALABİLİR"

Ancak uzmanlar temkinli. Füzyon enerjisinin pratik bir elektrik üretim yöntemi haline gelmesi hala uzun yıllar alabilir. Mevcut deneylerde yeni yeni harcanandan fazla enerji elde edilmeye başlanmış olsa da, plazmayı aşırı sıcaklık ve basınç altında kararlı şekilde tutmak gibi dev mühendislik sorunları çözülmeyi bekliyor.