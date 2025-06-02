Bilim insanları şaşkın: 43 bin yıllık taşta parmak izi bulundu!

İspanya'nın Segovia kentinin yakınlarındaki San Lazaro kaya sığınağında bulunan antik kırmızı noktalı bir çakıl taşının deşifre edilmesi için adli tıp uzmanlarının yardımı gerekti.

CNN International'da yer alan habere göre kırmızı nokta, Neandertallerin sembolik sanat yapma yeteneğini simgelediğinden, hikayesi herkesin hayal edebileceğinden çok daha beklenmedikti.

Arkeolojik ve Antropolojik Bilimler dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre bu keşif, yaklaşık 40 bin yıl önce ortadan kaybolan tarih öncesi insanların, modern insanlarla daha önce düşünülenden daha fazla benzerlik taşıdığı hipotezini destekleyen (mağara yüzeylerindeki çizimler de dahil olmak üzere)giderek artan kanıtlara katkıda bulunuyor.

Madrid Compultense Üniversitesi'nde prehistorya profesörü Maria de Andres Herrero, “Çakıl taşını ilk gördüğümüzde, tüm ekip ve öğrenciler ona baktık ve bir yüze benzediğini düşündük” diyor. Herrero, Neandertal bağlamında bu tür bir bulgunun beklenmedik olduğunu da sözlerine ekledi.

NEHİR YATAĞINDAN KAYAYA TAŞINMIŞ

Herrero ve ekibi ayak izinin yaşını radyokarbon tarihleme yöntemiyle belirledi ve yaklaşık 43 bin yaşında olduğundan emin olduklarını ifade etti. Araştırmacılar, taşın bir nehir yatağının yakınında bulunduğunu ve kasıtlı olarak kaya sığınağına taşındığını tahmin ediyor.

Sığınakta bulunan diğer eserlerin aksine, bu çakıl taşı benzersizdi: İşlevsel bir kullanımı yokmuş gibi görünüyordu ve araştırmacıları bilimsel olarak zorlayan tuhaf bir kırmızı noktaya sahipti.

Madrid Adli Tıp Laboratuarı'ndan uzmanların da yardımıyla müfettişler, noktanın içinde bir parmak izi olduğunu teyit edebildi.

Adli tıp teknikleri ve multispektral analiz (birden fazla dalga boyunda görüntü yakalayan gelişmiş bir yöntem) kullanan araştırma uzmanları ve çalışma ekibi, kırmızı nokta içindeki parmak izini ayırt edebildi.

YETİŞKİN BİR NEANDARTEL ERKEĞE AİT

Adli tıp ekibinin görüntüleme teknolojisi departmanı daha sonra tarih öncesi izi analiz ederek bir insan parmak iziyle tutarlı olduğunu teyit etti ve araştırmacılardan herhangi birine ait olmadığından emin oldu. Polis birimi, parmak izinin büyük olasılıkla yetişkin bir Neandertal erkeğine ait olduğunu doğrulamayı başardı.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nde paleolitik arkeoloji profesörü olan Paul Petit, “Parmak izinin adli tıp uzmanları tarafından doğrulanması, bunun bir insan parmağıyla doğrudan temastan kaynaklandığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor” diye konuştu.

EN ESKİ PARMAK İZİ OLABİLİR

Herrero'ya göre bu buluntu şimdiye kadar bulunan en eski insan parmak izi olabilir. Muhtemelen daha eski olan bir başkası 1963 yılında Almanya'nın Kenigsawe kentinde keşfedilmişti, ancak bu kısmi bir ayak iziydi. Araştırmaya göre, San Lázaro parmak izi aynı zamanda pigmentle ilişkili en eski parmak izi olabilir.

Araştırmaya göre, San Lázaro parmak izi aynı zamanda pigmentle ilişkili en eski parmak izi olabilir.

