Bilim insanları şimdiye kadarki en acı maddeyi keşfetti!

Gıda bilimcileri, insan dilinde şimdiye kadar kaydedilen en yoğun acı tadı uyaran kimyasal bileşiği keşfetti. Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü’nde yürütülen araştırmada, Amaropostia stiptica adlı acı raf mantarından elde edilen üç yeni bileşik incelendi.



Araştırmacılar, bu kimyasalların insanlardaki yaklaşık 25 farklı acı tat reseptöründen en az birini aktive ettiğini belirledi. Bu bileşiklerden biri olan oligoporin D, o kadar güçlü bir acı tat uyarıcısı ki yalnızca 1 gramı, 106 küvet dolusu su içinde çözünse bile acı tadın hissedilmesine neden oluyor.



Araştırmanın ortak yazarı Dr. Maik Behrens, “Bu keşif, acı tat alımıyla ilgili moleküler mekanizmaları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Yeni acı bileşiklerini tanımlamak ve etkilerini öngörmek için tahmin modelleri geliştirmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.



Bugüne kadar çoğunlukla çiçekli bitkilerden veya sentetik kaynaklardan elde edilen binlerce acı molekül biliniyordu. Ancak hayvansal, bakteriyel ya da mantar kökenli bileşikler hakkında yeterince veri yoktu. Bu araştırma, o boşluğu dolduracak türden.



Bilim insanları, acı tat reseptörlerinin evrimsel olarak insanları zararlı maddelerden korumak için geliştiğini düşünüyor. Ancak her acı bileşiğin zehirli olmadığı gibi, her zehirli maddenin de acı olmadığına dikkat çekiyorlar. Örneğin köygöçüren mantarı, ölümcül derecede zehirli olmasına rağmen acı bir tada sahip değil.



Araştırmacılar ayrıca, ağız dışında mide, bağırsak, kalp ve akciğer gibi organlarda da bulunan acı tat sensörlerinin fizyolojik işlevlerine dair hala çözülmemiş gizemler olduğunu vurguluyor.



Bu çalışma, doğal dünyadaki acı tat bileşiklerinin çeşitliliğine dair bilgilerimizi artırırken, tat alma duyumuzun moleküler temellerini daha iyi anlamamıza olanak tanıyor.