Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı’nı geri getirecek

Colossal adlı şirket uzmanları Avustralya'nın Melbourne üniversitesi araştırmacılarıyla işbirliği yapacak.



Milyonlarca dolarlık projede benzer DNA'ya sahip bir türden kök hücreler alınacak. Bunlar gen düzenleme teknolojisiyle Tazmanya Kaplanı hücrelerine dönüştürülmeye çalışılacak.



Şirket yetkilileri Tazmanya kaplanlarının geri getirilmesiyle Avustralya'daki doğal dengelerin de de toparlanacağını düşünüyor.



Milyonlarca yıldır Avustralya'da yaşayan Tazmanya Kaplanlarının soyu 1930'lu yıllarda aşırı avlanma sonrasında tükenmişti.



ABD merkezli şirket daha önce de soyu binlerce yıl önce tükenmiş "yünlü mamut"ları genetik mühendisliği ile geri getireceklerini açıklamıştı.