Bilim insanları tarih verdi. Dünya sıcaklık rekorunun kırılacağı yıl belli oldu

Birleşmiş Milletler, küresel sıcaklıkların önümüzdeki yıllarda rekor seviyelerde seyretmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 2026-2030 dönemine ilişkin değerlendirmesinde, yeni bir sıcaklık rekorunun 2031 yılından önce kırılmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 11 yılın tamamı 2015 sonrası dönemde yaşanırken, kurum bu eğilimin süreceğini belirtti.

1,5 DERECE EŞİĞİ İÇİN KRİTİK UYARI

DMÖ'ye göre 2026-2030 dönemindeki beş yıllık ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkma ihtimali yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Kuruluş ayrıca, 2026-2030 arasında en az bir yılın küresel sıcaklıklarda geçici olarak 1,5 derece sınırını aşma ihtimalini yüzde 91 olarak hesapladı.

YENİ REKOR YILI 2027 OLABİLİR

Küresel Yıllık ve On Yıllık Güncelleme raporunun başyazarı Leon Hermanson, 2026 sonuna doğru bir El Nino oluşmasının beklendiğini ve bunun 2027’nin yeni rekor sıcaklık yılı olma ihtimalini artırdığını söyledi.

Son El Nino etkisi, 2023’ün kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl, 2024’ün ise yaklaşık 1,55 derece ile en sıcak yıl olmasına katkı sağlamıştı.

El Nino, Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral bölgelerinde yüzey sularının ısınmasına neden olan ve küresel rüzgar, yağış ve basınç düzenlerini etkileyen doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.

PARİS İKLİM HEDEFLERİ BASKI ALTINDA

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin mümkünse 1,5 derece, en fazla ise 2 derece üzerinde tutmayı hedefliyordu.

DMÖ, 2026-2030 arasında yıllık küresel ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin 1,3 ila 1,9 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

Kuruluş, geçici eşik aşımının uzun vadeli hedeflerin tamamen kaybedildiği anlamına gelmediğini, Paris Anlaşması’ndaki 1,5 ve 2 derece sınırlarının yaklaşık 20 yıllık uzun dönem ortalamaları ifade ettiğini vurguladı.

ARKTİK BÖLGESİ İÇİN ALARM

Rapora göre Arktik bölgesindeki sıcaklıklar, önümüzdeki beş kuzey yarımküre kışında (Kasım-Mart dönemi) 1991-2020 ortalamasının yaklaşık 2,8 derece üzerine çıkabilir.

Bu artış, aynı dönemde öngörülen küresel sıcaklık anomalilerinin üç katından fazla seviyeye işaret ediyor.

Raporda ayrıca 2026-2030 döneminde Sahel bölgesi, Avrupa'nın kuzeyi, Alaska ve Sibirya’da daha yağışlı koşullar, Amazon bölgesinde ise daha kurak koşullar beklendiği kaydedildi.