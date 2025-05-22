Bilim insanları uyardı: Savaş ve mikroplastikler arıları tehdit ediyor

Reading Üniversitesi liderliğinde hazırlanan yeni bir rapor, önümüzdeki 10 yılda tozlayıcı kayıplarını hızlandırabilecek 12 yeni tehdit tanımladı. Bunlar arasında savaşlar, mikroplastik kirliliği, yapay ışıklar, antibiyotik kalıntıları ve pestisit kokteylleri öne çıkıyor. Örneğin, Ukrayna’daki savaş gibi çatışmalar, ülkeleri daha az türde mahsul yetiştirmeye zorluyor. Bu durum, arıların mevsim boyunca çeşitli besin kaynaklarına erişimini kısıtlıyor. Uzmanlar, bu durumun arı popülasyonu üzerinde doğrudan etkili olduğunu söylüyor.

ANTİBİYOTİK KALINTILARI ARILARIN DAVRANIŞLARINI BOZUYOR

Bilim insanları, Avrupa genelinde test edilen 315 arı kolonisinin çoğunda PET gibi sentetik plastik kalıntılarına rastlandığını duyurdu. Sokak lambalarının, gece polen taşıyıcılarının çiçek ziyaretlerini yüzde 62 oranında azalttığını vurgulayan uzmanlar, antibiyotik kalıntıları ve kimyasal pestisit karışımlarının da arıların davranışlarını bozarak yaşam döngülerini tehdit ettiğini açıkladı.



Raporda, arıları korumaya yönelik bazı çözümler de sıralandı. Bunlar arasında antibiyotik kirliliğine karşı daha güçlü yasalar, hava kirliliğini azaltmak için elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve daha fazla polen üreten bitkilerin ekilmesi gibi öneriler yer aldı.