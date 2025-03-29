Bilim insanları uyardı: Viktorya Gölü yeşile dönüyor

Afrika'da üç ülkeye yayılan gölde, 'ötrofikasyon' süreci nedeniyle ‘siyanobakteri’ patlaması yaşandığı bildirildi.

Bu durumun başlıca nedeninin insan faaliyetleri sonucu göle karışan tarımsal akıntılar, endüstriyel atıklar ve atmosferik kirlilik olduğu açıklanırken iklim değişikliğinin de süreci hızlandırdığı vurgulandı.

Uzmanlar, bu sürecin göl ekosistemine ve çevresinde yaşayan milyonlarca insana 'ciddi zarar' verebileceği konusunda uyardı.