Bilim insanları, yaşamın nasıl başladığına ilişkin yeni ipucu buldu

Nuvvuagittuq Yeşiltaş Kuşağı, Quebec'teki Hudson Körfezi'nin doğu kıyısında çizgili gri taştan oluşan düzlükler olan antik kayalarıyla uzun zamandır biliniyor. Ancak araştırmacılar tam olarak kaç yaşında oldukları konusunda hemfikir değil.

Yirmi yıl önce yapılan çalışmalar, kayaların 4,3 milyar yaşında olabileceğini ve Dünya tarihinin en erken dönemine yerleştirilebileceğini öne sürdü.

Ancak farklı bir tarihlendirme yöntemi kullanan diğer bilim insanları bu bulguya itiraz ederek, uzun zaman önce oluşan kirleticilerin, kayaların yaşını çarpıttığını ve aslında 3,8 milyar yıl ile biraz daha genç olduklarını savundu.

Yeni çalışmada, araştırmacılar kuşaktan farklı bir kaya parçası örnekledi ve önceki iki tarihleme tekniğini kullanarak yaşını tahmin etti. Bir radyoaktif elementin zaman içinde diğerine nasıl dönüştüğünü ölçüldü. Sonuca göre kayaların yaklaşık 4,16 milyar yıl yaşında olduğu belirlendi.