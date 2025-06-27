Bilim insanları, yaşamın nasıl başladığına ilişkin yeni ipucu buldu
Bilim insanları, Kanada'da dünyanın en eski kayalarını buldu. Kayaların 4,3 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Nuvvuagittuq Yeşiltaş Kuşağı, Quebec'teki Hudson Körfezi'nin doğu kıyısında çizgili gri taştan oluşan düzlükler olan antik kayalarıyla uzun zamandır biliniyor. Ancak araştırmacılar tam olarak kaç yaşında oldukları konusunda hemfikir değil.
Yirmi yıl önce yapılan çalışmalar, kayaların 4,3 milyar yaşında olabileceğini ve Dünya tarihinin en erken dönemine yerleştirilebileceğini öne sürdü.
Ancak farklı bir tarihlendirme yöntemi kullanan diğer bilim insanları bu bulguya itiraz ederek, uzun zaman önce oluşan kirleticilerin, kayaların yaşını çarpıttığını ve aslında 3,8 milyar yıl ile biraz daha genç olduklarını savundu.
Yeni çalışmada, araştırmacılar kuşaktan farklı bir kaya parçası örnekledi ve önceki iki tarihleme tekniğini kullanarak yaşını tahmin etti. Bir radyoaktif elementin zaman içinde diğerine nasıl dönüştüğünü ölçüldü. Sonuca göre kayaların yaklaşık 4,16 milyar yıl yaşında olduğu belirlendi.
TEKTONİK PLAKALARA İLİŞKİN FİKİR VEREBİLİR
Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, güneş sistemi var olduktan kısa bir süre sonra çöken bir toz ve gaz bulutundan oluştu. İlkel kayalar genellikle Dünya'nın hareket eden tektonik plakaları tarafından eritilir ve geri dönüştürülür, bu da onları bugün yüzeyde son derece nadir hale getirir.
Bilim insanları Kanada'da Acasta Gnays Kompleksi adı verilen başka bir oluşumdan 4 milyar yıllık kayalar ortaya çıkardılar, ancak Nuvvuagittuq kayaları daha da eski olabilir.
Dünya'nın en eski tarihine ait kayaları incelemek, gezegenin nasıl görünmüş olabileceğine; kaynayan magma okyanuslarının tektonik plakalara nasıl yol açtığına ve hatta yaşamın nasıl başladığına dair bir fikir verebilir.
YEREL KABİLENİN TOPRAKLARINDA BULUNUYOR
Kaya oluşumu, Inukjuak kabilesinin topraklarında yer alıyor ve yerel Inuit topluluğu, önceki ziyaretlerden kaynaklanan hasar nedeniyle bilim insanlarının bölgeden örnek almasını geçici olarak kısıtladı.
Pituvik Landholding Corp. ile birlikte araziyi yöneten Tommy Palliser, bazı jeologların bölgeyi ziyaret etmesinin ardından büyük kaya parçalarının kaybolduğunu ve topluluğun internet üzerinden satılan parçaları fark ettiğini söyledi.
Inuit topluluğu, araştırmacıların araziyi incelemesine izin verirken araziyi koruyacak bir il parkı kurmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışmak istiyor.
Topluluğun bir üyesi olan Palliser, “Bu kayalara çok fazla ilgi var, bunu anlıyoruz. Sadece daha fazla zarar görmek istemiyoruz” dedi.
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