Bilim insanlarına göre yumurtayı soymanın en iyi yolu

Araştırmalar, yumurta beyazının pH seviyesinin soyulabilirlik açısından önemli olduğunu ortaya çıkardı. 1960'lı yıllarda yapılan çalışmalara göre, yumurta beyazının pH seviyesinin 8.7–8.9 aralığında olması, soyulmayı kolaylaştırıyor.

TAZELİĞİNİ KAYBETTİKÇE DAHA İYİ SOYULUYOR

1963 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre, yumurtaların 22 derecelik sıcaklıkta saklanmasının, 13 veya buzdolabı sıcaklığı olan 3-4 derecede daha düşük sıcaklıklara göre daha iyi soyulma sonuçları verdiğini ortaya koymuştu. Ancak bu yöntem bozulma riskini artırabilir.



Ayrıca, yumurtanın bekleme süresi arttıkça yani tazeliğini kaybettikçe soyulması daha kolay hale gelir. Bunun nedeni, zamanla yumurtanın içindeki nemin buharlaşarak hava boşluğunu büyütmesi ve yumurta beyazının pH seviyesinin yükselmesidir.

EN DOĞRU HAŞLAMA YÖNTEMİ

Yumurtayı kaynar suya yerleştirmek ve ardından ısıyı düşürerek haşlamanın da soyulabilirliği artırdığı belirtiliyor. Bu işlem, özellikle oda sıcaklığındaki yumurtalarla yapıldığında çatlama riskini de azaltıyor. Yüksek ısıya maruz kalmak, yumurta beyazı proteinlerinin yapısını değiştirerek zar yerine birbirine bağlanmasını sağlayabilir.



Yumurtalar haşlandıktan sonra buzlu suya konması ise, yumurta beyazının kabuktan hafifçe çekilmesine yardımcı olur. Bu da soyma işlemini kolaylaştırabilir.

YUMURTA HAŞLARKEN TUZ EKLENİR Mİ?

Kaynama suyuna tuz eklenmesi bazı çalışmalarda olumlu sonuçlar verse de, bu sonuçların yumurtaların uzun süre saklanması durumunda ortadan kalktığı gözlemlendi. Sirke gibi asidik maddeler ise, yumurta kabuğunun yapısında bulunan kalsiyum karbonata etki ederek kabuğun ayrılmasını kolaylaştıran etkenler arasında. Öte yandan, kabartma tozu gibi alkali maddeler ise zarın kabuktan ayrılmasını kolaylaştırıcı niteliğe sahip.

BUHARDA PİŞİRİNCE DAHA KOLAY SOYULUYOR

Yumurtaların haşlama yöntemi dışında buharda veya hava fritözüyle pişirilmesi de, kabukların soyulmasını kolaylaştıran unsurlardan. Özellikle buharda pişirme yöntemi, buharın yumurta kabuğuna nüfuz ederek zarın yumurta beyazından ayrılmasını kolaylaştırıyor.

