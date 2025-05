Bilim insanlarından iddialı çalışma: İnsan ömrü sınırsız mı?

İsviçre'deki Zürih Üniversitesi İnsan Evrimsel Ekoloji Grubu'ndan iki araştırmacı tarafından kaleme alınan yeni bir çalışmada, insan ömrünün gittikçe uzama eğiliminde olduğu öne sürüldü.

Araştırmacılar son 20 yılda, erkeklerde en yüksek yaşam süresine sahip ülkenin altı kez değiştiğini; kadınlarda ise bu unvanın dört kez el değiştirdiğini belirtiyor.



41 ülkeyi kapsayan Human Mortality Database (İnsan Ölümlülüğü Veritabanı) verilerinden yararlanan araştırmacılar, 2000 ile 2020 yılları arasında erkek ömrünün on yılda ortalama 1,96 yıl arttığını ortaya koydu. Bu rakam, 1840 yılından bu yana kaydedilen ortalama artış olan on yılda 2,03 yıla oldukça yakın. Kadın ömründe ise son yirmi yıldaki artış oranı on yılda 1,45 yıl olarak belirlendi.

YAŞAM SÜRESİ 100 YILA ÇIKABİLİR

Bu oran, 1840’tan bu yana kadınlarda gözlenen ortalama on yılda 2,31 yıllık artışa kıyasla daha düşük olsa da, insan ömrünün artık uzamadığı yönündeki iddiaları desteklemiyor. Aksine, mevcut hızla devam edilirse kadınların ortalama yaşam süresinin 87,75 yıldan 2063 yılında 100 yıla çıkabileceği öngörülüyor.



Araştırmanın genel sonucu ise “Kadın ve erkek yaşam süreleri, küresel ölçekte doğrusal şekilde artmaya devam ediyor." ifadeleriyle açıklandı.



1840’tan bu yana gözlenen bu uzun vadeli artış eğilimi, “insan ömrünün mutlaka bir biyolojik sınırı olmalı” yönündeki yaygın beklentilerle çelişiyor.