Bilim insanlarından prostat kanserine 15 dakikada teşhis!

İngiltere'de bilim insanları prostat kanserini 15 dakikada teşhis edecek yeni bir test yöntemi geliştirdi.

Çalışma, Birmingham Aston Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapıldı.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada testin yüzde 90 oranında doğru çalıştığı aktarıldı. Umutlandıran buluş için yakın zamanda klinik deneylerin başlayacağı söylendi.

Mevcut durumda yapılan testlerde vakalardan önce kan testleri alınıyor, eğer burada değerler yüksek çıkmışsa hasta kanser testi için biyopsi gibi ileri düzey tekniklere yönlendiriliyor. Ancak burada hastaların yaklaşık yüzde 25'i pozitif çıkıyor. Geri kalan yüzde 75'lik kesime gereksiz işlem uygulanmış oluyor.

YÜZDE 90 ORANINDA DOĞRULUK SAĞLIYOR

Yeni yöntem ile kandaki protein yapıları test ediliyor. 15 dakikada sonuçlanan testin yüzde 90 oranında başarı sağladığı görüldü.

Çalışmalarda, yeni bulunan teknikle, 10 hastanın 9'unda doğru sonuç alındı. Araştırma ekibinden Profesör Igor Meglinski, bu buluşun kanser teşhisi ve izlemesi bakımından ileriye doğru önemli bir adım olduğunu ifade etti.



Uzmanlar, çalışma sonuçlarının henüz ön hazırlık niteliğinde olduğunu ve daha fazla klinik deneye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Prostat kanseri, erkeklerde kanser ölümlerinin yüzde 10’unu oluşturuyor.

PROSTAT KANSERİ NEDEN OLUR?



Prostat kanserinde en önemli risk faktörleri yaş ve aile öyküsüdür.



Yaş



Prostat kanserinin yaş ile görülme sıklığı artar. 70 yaş üzeri erkeklerin yüzde 50'sinde, 90 yaş üzerindekilerin de hemen hemen hepsinde mikroskobik düzeyde prostat kanseri tespit edilmektedir. Hastalığa 50 yaşından genç bireylerde sık rastlanmıyor.



Bu nedenle, erken teşhis için 50 yaşın üstündeki erkeklere prostat kanseri taraması öneriliyor.



Aile Öyküsü



Yapılan çalışmalar hastaların yaklaşık yüzde 15'lik bir bölümünde diğer aile üyelerinin de prostat kanseri öyküsü olduğunu ortaya koymuştur. Prostat kanserinin oluşmasından sorumlu kimi gen grupları tanımlanmıştır.



Bunların yanı sıra, obezite ve sigara kullanımı da prostat kanseri için tanımlanan risk faktörleri arasındadır.



PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Prostat kanserinin belirtileri, hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu bakımdan sinsi karaktere sahip bir hastalıktır. Özellikle erken dönemlerinde hiç belirti ve şikayet görülmeyebilir.



Prostat kanseri belirtileri ortaya çıktığında, hasta bazı tedavi şanslarını kaybedebileceğinden, düzenli doktor kontrollerinin tedavi başarısında önemi büyüktür.



Prostat kanseri belirtileri şöyle sıralanabilir:



- İdrar yapma güçlüğü

- İdrar akışında kuvvet azalması

- Menide ya da idrarda kan görülmesi

- Boşalma esnasında ağrı

- Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi

- Kemik ağrıları

- Sertleşme bozukluğu.



Prostat kanserini haber veren bu belirtiler bazen iyi huylu prostat büyümesinin bir göstergesi de olabilir.



Prostat bezinin büyümesine bağlı olarak gelişen benign prostatik hiperplazinde (prostatın iyi huylu büyümesi) de benzer belirti ve şikayetler görülebilir.



Eğer prostat kanseri vücudun başka bölgelerine ve organlarına yayıldıysa, o alanla ilgili belirtiler de verebilir.