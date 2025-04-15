Bilim insanlarından tansiyona karşı yeni öneri: Muz ve brokoli

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, beslenmede potasyum ve sodyum oranının artırılmasının, sadece sodyum (tuz) azaltımına kıyasla yüksek tansiyonu düşürmede daha etkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten ekip, muz ve brokoli gibi potasyum açısından zengin yiyeceklerin kan basıncını olumlu yönde etkileyebileceğini vurguladı.



YÜKSEK TANSİYON, DÜNYA ÇAPINDA YAYGIN BİR SORUN

Dünya genelinde yetişkin nüfusun yüzde 30’undan fazlasını etkileyen yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının başlıca nedenlerinden biri. Ayrıca böbrek yetmezliği, kalp ritim bozuklukları ve demans gibi rahatsızlıklara da zemin hazırlayabiliyor.

“TUZU AZALTMAK YETERLİ DEĞİL”

Uygulamalı Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Eczacılık ve Biyoloji profesörü Anita Layton, “Yüksek tansiyon sorunu yaşadığımızda genelde daha az tuz tüketmemiz önerilir. Ancak araştırmamız, potasyum açısından zengin besinleri diyete eklemenin daha etkili olabileceğini gösteriyor” dedi.

EVRİMSEL YAKLAŞIM: ESKİ DİYETLER, YENİ SORUNLAR

Araştırmanın başyazarı Melissa Stadt, “İlk insanlar bolca meyve ve sebze tüketirdi. Bu nedenle vücudumuz, yüksek potasyum ve düşük sodyum oranına göre çalışacak şekilde evrimleşmiş olabilir,” dedi. Stadt’a göre modern batı diyetleri genellikle yüksek sodyum ve düşük potasyum içeriyor ve bu da endüstriyelleşmiş toplumlarda yüksek tansiyonun neden daha sık görüldüğünü açıklayabilir.

ERKEKLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA AMA DAHA FAZLA YARAR GÖREBİLİR

Matematiksel modeller aracılığıyla yapılan çalışma, cinsiyetin de bu etkileşim üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Bulgulara göre, erkekler yüksek tansiyona daha yatkın ancak potasyum/sodyum oranı artırıldığında bu değişiklikten kadınlara kıyasla daha fazla fayda görebiliyorlar.

Araştırmacılar, bu tür matematiksel modeller sayesinde insan vücudu üzerindeki farklı faktörlerin etkilerinin hızlı, ekonomik ve etik yollarla incelenebildiğine dikkat çekiyor.