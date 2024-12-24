Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Eski Başkan yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Açıklama Clinton'ın sözcüsü tarafından yapıldı. Clinton'ın testlerinin yapıldığı ve gözlem altında tutulduğu açıklandı.



Eski Başkanıın Christmas'a kadar eve dönmesinin beklendiği aktarıldı. Bill Clinton, 2004'de dörtlü bypass kalp ameliyatı geçirdi. 2010'da da kalbindeki iki damara stent takıldı. 2021'de de kanındaki bir enfeksiyon nedeniyle tedavi görmüştü.



