Corona virüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif belirtiler gösterdiğini ve uzmanların tavsiyesiyle kendisini karantinaya aldığını belirtti.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.