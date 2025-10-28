Bill Gates: İklim kıyameti senaryosu abartı

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu olan Amerikalı milyarder Bill Gates, iklim değişikliğinin insanlık için ciddi bir tehdit olduğunu ancak medeniyetin sonu anlamına gelmediğini belirtti.



Gates, bilimsel yeniliklerin bu tehdidi sınırlayabileceğini ve küresel mücadelenin odağının artık sıcaklık artışını durdurmaktan ziyade yoksullukla mücadeleye ve hastalıkların önlenmesine çevrilmesi gerektiğini ifade etti.



Gates, "kıyametin kapıda olduğu" yönündeki bakış açısının iklim politikalarını kısa vadeli emisyon azaltımı hedeflerine aşırı odakladığını ve bunun da kaynakların etkisiz biçimde kullanılmasına yol açtığını söyledi.



Associated Press (AP) ajansının aktardığına göre Gates, yayımladığı mesajda dünyanın temel hedefinin "acı çekmeyi önlemek" olması gerektiğini vurguladı ve bu hedefin özellikle en zor koşullarda yaşayan yoksul ülkelerde hayati önem taşıdığını kaydetti.



Gates, konuya ilişkin görüşünü, "Eğer bana sıtmayı ortadan kaldırmak ya da sıcaklığı 0,1 derece artırmak arasında seçim yapsanız, sıtmayı ortadan kaldırmayı seçerim. İnsanların bugün yaşadığı acıları anlamıyorlar" sözleriyle açıkladı.



"ÖNCELİK İNSAN HAYATI OLMALI"



Vaktinin büyük bölümünü Gates Vakfı'nın faaliyetlerine ayıran Gates, kuruluşun bugüne kadar sağlık, eğitim ve kalkınma alanlarında on milyarlarca dolar harcadığını ve HIV/AIDS, tüberküloz, sıtma gibi hastalıklarla mücadele ettiğini hatırlattı.



Gates, aynı zamanda 2015'te kurduğu Breakthrough Energy girişimiyle temiz enerji inovasyonlarını hızlandırmayı hedefliyor.



Gates, 17 sayfalık notunu gelecek ay Brezilya’da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde yayımladı.



Amacının, liderlerin "iklim için ayrılan az sayıdaki fonun gerçekten en doğru yerlere harcanıp harcanmadığını" sorgulamasını sağlamak olduğunu belirtti.



İş insanı, yaklaşımını şu sözlerle özetledi:



"İklim konusunu önemsiz görenler de, her şeyi sadece iklim krizine bağlayan ve dünyanın sonunu bekleyenler de bu metinle aynı fikirde olmayacaktır. Ben yalnızca parayı ve inovasyonu, yoksul ülkelerde hayatı iyileştirmek için en verimli biçimde kullanmak gerektiğini savunuyorum."



BİLİM İNSANLARININ GÖRÜŞLERİ FARKLILAŞIYOR



Ayrıca Washington Üniversitesi’nden halk sağlığı ve iklim uzmanı Prof. Kristie Ebi, AP'ye yaptığı açıklamada Gates’in "insan sağlığını ve refahını merkeze alan bir yaklaşım" çağrısını desteklediğini ancak yalnızca teknolojik ilerlemeye güvenmenin gerçekçi olmadığını söyledi.



Diğer taraftan Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Jeffrey Sachs ise notu "anlamsız, belirsiz ve kafa karıştırıcı" olarak nitelendirdi.



Sachs, "Yoksulluğun azaltılmasıyla iklim dönüşümünü birbirine karşıt görmek için hiçbir neden yok. Her ikisi de gayet mümkün; yeter ki fosil yakıt lobisi dizginlensin" diye konuştu.



Stanford Üniversitesinden iklim bilimci Chris Field, iklim krizine yönelik söylemin çoğu zaman "fazla karamsar" olduğuna dikkat çekti fakat "uzun vadeli ve kısa vadeli yatırımların birlikte yapılması gerektiğini" vurguladı.



Princeton Üniversitesi'nden Michael Oppenheimer da insan refahını öncelikli hedef yapma ilkesine katıldığını, ancak "doğanın tahribatını göz ardı etmenin mümkün olmadığını" belirtti ve ekledi:



"İklim değişikliği zaten doğada yıkıma yol açıyor. Gerçekten teknolojik bir fanusun içinde mi yaşamak istiyoruz?"



"HER ONDALIK DERECE ÖNEMLİ"



Gates, yayımladığı notta, "Her ondalık derece önemli; istikrarlı bir iklim, insanların hayatlarını iyileştirmeyi kolaylaştırır" ifadesini kullandı.



2015'te imzalanan Paris Anlaşması ile dünya, sanayi devrimi öncesine göre ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama taahhüdü vermişti. Ancak bilim insanlarına göre mevcut sera gazı emisyonlarıyla bu eşik 2028 başında aşılacak.



Breakthrough Energy, özellikle çelik ve çimento gibi temiz üretimi pahalı olan alanlarda çalışmalar yürütüyor.



Gates, hükümetlerin bu mali farkı "sıfıra indirmeye" odaklanması ve her girişimin etkisini titizlikle ölçmesi gerektiğini söyledi.



Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki ilerlemenin beklenenden hızlı olduğunu belirten Gates, güneş ve rüzgar enerjisinin fosil yakıtların yerini alarak "en kötü senaryoların önüne geçtiğini" ve yapay zekanın da bu ilerlemeyi hızlandırdığını ekledi.



"ZENGİN ÜLKELER YARDIMLARI AZALTIYOR"



Gates, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlaması için ayrılan yardım fonlarının azaldığını, özellikle ABD’nin önderliğinde pek çok zengin ülkenin dış yardım bütçelerini kestiğini ifade etti.



Gates, ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim değişikliğini “aldatmaca” olarak nitelendirmesini hatırlatarak bu kesintileri eleştirdi.



Bununla birlikte Gates, vakfının desteklediği kamu-özel ortaklığı Gavi’nin, önümüzdeki beş yıl boyunca önceki döneme kıyasla yüzde 25 daha az bütçeye sahip olacağını açıkladı.



Gates, "Gavi, yalnızca bin dolar civarında bir harcamayla bir insanın hayatını kurtarabiliyor" dedi.



Aşılara yapılan yatırımların, küresel ısınmanın etkileri karşısında hayati bir savunma hattı oluşturduğunu savunan Gates, "Kızamık ya da boğmaca nedeniyle ölmeyen çocuklar, bir sıcak hava dalgası ya da kuraklık geldiğinde hayatta kalma şansına sahip olacak" ifadelerini kullandı.



"YARDIM FONLARI VERİMLİ KULLANILMALI"



Gates, sağlık ve refahın iklim değişikliğine karşı en etkili koruma olduğunu belirtti. Chicago Üniversitesi İklim Etki Laboratuvarı’nın araştırmasına atıfta bulunan Gates, ekonomik büyümenin yüzyıl sonuna kadar sürmesi halinde iklim değişikliğine bağlı ölümlerin yüzde 50’den fazla azalabileceğini aktardı.



Bu koşullar altında yardım fonlarının çok daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunan Gates, "Eğer birkaç milyon dolar harcayıp yalnızca 10 bin ton emisyonu ortadan kaldırıyorsanız, bu yatırım uygun değildir" diye ekledi.