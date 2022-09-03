Bill Gates sivrisinek fabrikası kurdu iddiası

Corona virüs salgınının ardından Bill Gates, sivrisinek projesiyle yeni bir salgın üzerinde çalıştığı iddiasıyla yine gündemdeki yerini aldı.



Gates, 18 Ağustos'ta attığı bir tweette Kolombiya’da bilim insanlarının sivrisinek ürettiğini söylemesi üzerine 'planlı salgın' korkusu kullanıcıları sardı.

Ancak ilk bakışta sivrisinek üreten bir fabrika kulağa garip gelse de fabrika, sivrisinek kayanklı bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Inside a two-story brick building in Medellín, Colombia, scientists work long hours in muggy labs breeding millions and millions of mosquitoes: https://t.co/xuKx5VBzad pic.twitter.com/NkyVtkiNiO — Bill Gates (@BillGates) August 18, 2022

GatesNotes platformunda yer alan bilgiye göre; Wolbachia adlı bakteriyle üretilen sineklerle, sivrisinek kaynaklı hastalıkların seyri azaltılmak isteniyor.

Fabrikada üretilen sivrisinekler dang humması, zika, chikungunya ve sarı humma gibi virüsleri insanlara bulaştırmalarını engelleyen Wolbachia adlı bakterileri taşıyor.

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardındanbu virüse yakalanan 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



Komşuda çıkan vakalar, Türkiye'de de tedirginliğe yola açıyor.

