Bill Gates sivrisinek fabrikası kurdu iddiası

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, bu kez de 'sivrisinek' ile gündemde. Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre; Gates, sivrisinekleri biyolojik bir silaha dönüştürüyor. Üstelik sosyal medyasından 'gizli' mesajlar da veriyor. Peki işin aslı ne?

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 07:47

Bill Gates sivrisinek fabrikası kurdu iddiası

Corona virüs salgınının ardından , sivrisinek projesiyle yeni bir salgın üzerinde çalıştığı iddiasıyla yine gündemdeki yerini aldı. 

Gates, 18 Ağustos'ta attığı bir tweette Kolombiya’da bilim insanlarının sivrisinek ürettiğini söylemesi üzerine 'planlı salgın' korkusu kullanıcıları sardı. 

Ancak ilk bakışta sivrisinek üreten bir fabrika kulağa garip gelse de fabrika, sivrisinek kayanklı bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik çalışmalar yapıyor. 

GatesNotes platformunda yer alan bilgiye göre; Wolbachia adlı bakteriyle üretilen sineklerle, sivrisinek kaynaklı hastalıkların seyri azaltılmak isteniyor.

Fabrikada üretilen sivrisinekler dang humması, zika, chikungunya ve sarı humma gibi virüsleri insanlara bulaştırmalarını engelleyen Wolbachia adlı bakterileri taşıyor.

Bill Gates sivrisinek fabrikası kurdu iddiası - 1

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