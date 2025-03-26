Bill Gates, yapay zekanın alamayacağı 3 mesleği açıkladı

Teknolojinin hızla gelişmesi birçok sektörü dönüştürürken, yapay zekanın hızlı gelişimi, iş kayıplarına dair endişeleri de artıyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates’e göre, bu endişeler tamamen yersiz değil.



Gates, yapay zekanın birçok mesleği zamanla ortadan kaldıracağını söylerken, üç mesleğin en azından şimdilik güvende olduğunu belirtiyor:



Yazılım Geliştiriciler: Yapay zeka kod yazabiliyor olsa da karmaşık yazılımları geliştirme, hata ayıklama ve sistemleri yönetme konusunda insanlara hâlâ ihtiyaç var. Yapay zekayı geliştiren kişiler, yapay zeka çağında da kritik bir rol oynamaya devam edecek.



Enerji Uzmanları: Enerji sektörü çok büyük ve değişken. Petrol, nükleer veya yenilenebilir enerji fark etmeksizin, düzenleyici süreçleri yönetmek ve krizleri çözmek insan uzmanlığı gerektiriyor. Gates’e göre yapay zeka burada sadece bir yardımcı olabilir.



Biyologlar: Tıp ve bilimsel araştırmalarda sezgi, yaratıcılık ve eleştirel düşünce büyük önem taşıyor. Yapay zeka büyük verileri analiz edebilir, ancak yeni hipotezler üretme veya bilimsel atılımlar yapma yeteneğinden yoksun.



Bill Gates, yapay zekanın iş dünyasını tamamen ele geçirmeyeceğini ancak büyük değişimler yaratacağını belirtiyor. Geleceğe hazırlıklı olmak için becerileri geliştirmek ve yeni alanlara adapte olmak giderek daha önemli hale geliyor.

