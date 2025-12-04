Bill Gates'e göre 200 bin çocuk daha 5 yaşını görmeden ölebilir

Dünyada bu yıl yaklaşık 200 bin çocuğun, uluslararası yardımların kesilmesinin sonucu 5 yaşını görmeden öleceği öne sürülüyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in vakfının açıkladığına göre 2024'te 4 milyon 600 bin olarak tahmin edilen çocuk ölümleri sayısının bu yıl 4 milyon 800 bine çıkacağı öngörülüyor. Gates vakfı, bu artışın, bu yüzyılda önlenebilir çocuk ölümlerinde ilk kez görülen bir artış olacağını belirtti.

Önlenebilir çocuk ölümleri 2000 yılından bu yana yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Bill Gates, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya on yıllardır çocukların hayatını kurtarmak için istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Ancak şimdi zorluklar artartken bu ilerleme tersine dönüyor."

The Goalkeepers adlı rapor, Birleşmiş Milletlerin yoksulluğu azaltma sağlığı iyileştirme konusunda sürdürebilir ilerleme hedeflerini takip ediyor. Rapor genellikle eylül ayında yayınlanıyor, ancak bu yıl küresel sağlık finansmanındaki belirsizlik nedeniyle gecikti.

"2045'E KADAR 16 MİLYON ÇOCUK ÖLÜMÜ YAŞANABİLİR"

Bu yılın başında ABD ile başlayan uluslararası yardım kesintileri İngiltere ve Almanya gibi büyük bağışçılara da sıçradı. Sonuç olarak dünyada sağlık için küresel gelişim yardımlarının oranı, 2024'e kıyasla yüzde 27 oranında düştü.

Gates, kesintilerin çocuk ölümlerindeki artışta en temel neden olduğunu belirtirken, ülkelerin karşı karşıya olduğu borçlar ve kırılgan sağlık sistemlerinin de bu gerilemedeki diğer faktörler olduğuna dikkat çekti.

Kesintilerin kalıcı olması durumunda 2045 yılına kadar 12 ile 16 milyon arasında çocuğun daha hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.