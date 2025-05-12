Bill Gates'ten Elon Musk'a suçlama: "Fakir çocukları öldürdü"

Financial Times'a konuşan Gates'e göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) tasfiye ederek çocukların ölümüne sebep oldu.

Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Kurumu (DOGE), şubat ayında USAID'in çoğu birimini tamamen kapatmış ve kalan kısmını da Dışişleri Bakanlığı'na devretmişti.

DOGE aynı zamanda dış yardımlarda kullanılan hibeleri de dondurmuş ve USAID'in bir zamanlar 10 bin olan çalışan sayısını 300'ün altına düşürmüştü.



Financial Times röportajında Gates, "Dünyanın en zengin adamının dünyanın en fakir çocuklarını öldürmesi pek hoş bir tablo değil." diye konuştu.

HIV'E YAKALANAN ÇOCUKLAR

Gates, hibe kesintilerinin aniden yapılmasının, yiyecek ve ilaç yığınlarının depolarda çürümesine yol açtığını dile getirdi.

Gates ayrıca Musk'ın USAID'i veya kurumun yaptığı çalışmaları anlamadığını söyledi. Musk'ın, kurumun Gazze'de Hamas'a destek sağladığına inanarak hibeleri kıstığını, ancak gerçekte bu hibelerin Mozambik'in aynı adlı eyaletindeki bir hastaneye, kadınların bebeklerine HIV bulaştırmasını önlemek için verildiğini söyledi.



Gates, "HIV'e yakalanan çocuklarla tanışmasını çok isterdim çünkü parayı o kesti." dedi.