Bill Gates'ten tartışma yaratacak açıklama: "Doktor ve öğretmen açığını yapay zeka kapatacak"

Teknoloji Milyarderi Bill Gates, tartışma yaratacak bir açıklamaya imza attı.

Gates, uzun süredir devam eden doktor ve öğretmen açığının yakında sona erebileceğini çünkü boşluğun yapay zeka tarafından doldurulacağını öne sürdü.

Geçtiğimiz cuma günü yayınlanan bir podcast'te “Yapay zeka gelecek ve tıbbi IQ sağlayacak, hiçbir eksiklik olmayacak” dedi. Gates, Hindistan ve Afrika'daki ülkeler gibi ülkelerin hala tıbbi personel sıkıntısı çektiğini belirtti.

ABD de bu sorunla karşı karşıya. Amerikan Tıp Kolejleri Birliği tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda, ABD'nin 2036 yılına kadar 86 bin kadar tıp uzmanı ve birinci basamak hekimi açığıyla karşı karşıya kalacağı öngörüldü. Geriatrik bakım konusunda uzmanlaşmış doktorların sayısı da nüfus yaşlandıkça azalıyor.

ABD'de 2023 yılında yayınlanan federal verilere göre, devlet okullarının yüzde 86'sı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için öğretmen bulmakta zorlandığını bildirdi. Devlet okullarının yaklaşık yüzde 45'i ciddi bir personel açığı olduğunu bildirdi.

SINAVA HAZIRLIK IÇIN KULLANDILAR

Birleşik Krallık'ta, Londra'daki bir lise geçen yıl öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak için bazı öğretmenlerin yerine ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmaya başladı. David Game College'daki pilot program, 20 öğrencinin İngilizce, matematik, biyoloji ve bilgisayar gibi temel derslerde bir yıl boyunca yapay zeka araçlarını kullanmasını içeriyor.

Öğrencilerin yapay zekayı kopya çekmek için kullanmasına ilişkin endişelere rağmen, eğitimciler geçen yıl Business Insider'a, yapay zekanın öğretmenlere zaman kazandırma ve öğrenmeyi geliştirme potansiyeli konusunda iyimser olduklarını söyledi; özellikle de sınıflarda personel bulmak zorlaştıkça.

İŞÇİLERE NE OLACAK?

Gates sadece öğretmenler ve doktorlardan bahsetmiyordu. Ayrıca yapay zekanın işçiler, inşaat ekipleri ve otel temizlikçileri (fiziksel beceri ve zaman gerektiren işler yapan herkes) için gelmekte olduğunu söyledi.

Nvidia gibi teknoloji devleri, depolardaki eşyaları toplamak ve yerleri fırçalamak gibi manuel görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış insansı robotlar üzerine büyük bahisler oynuyor. Bu robotlar işgücü maliyetlerini düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Gates, dünyanın işgücünün büyük ölçüde azaltılabileceği ya da en azından bugünkünden çok farklı görünebileceği bir geleceğe doğru ilerlediğini söyledi.

"ÇALIŞMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

1930 yılında ekonomist John Maynard Keynes, teknolojik ilerlemelerin çalışma haftasını 15 saate kadar düşürebileceğini öngörmüştü.

Yaklaşık bir asır sonra, üretkenlikteki büyük sıçramalara rağmen, çoğu insan hala haftada yaklaşık 40 saat çalışıyor.

Gates, “Çalışmak zorunda değilim. Çalışmayı ben seçiyorum. Neden mi? Çünkü eğlenceli" dedi.

