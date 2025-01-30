Bin 200 Türk Lirasına "kiralık kötü adam" hizmeti: Erkeklere kahramanlık fırsatı sunuyor

Malezya 'da yaşayan 28 yaşındaki Shazali Sulaiman, “kiralık kötü adam” olarak, erkeklere romantik ilişkilerinde “kahraman” olma fırsatı sunduğunu iddia ettiği sıra dışı bir hizmetini sosyal medyada duyurdu. Sulaiman, Facebook üzerinden yaptığı ilginç reklamlarda, “Kız arkadaşınızın ilgisini tekrar kazanmak mı istiyorsunuz? Bana ulaşın!” şeklinde çağrılar yaparak, erkeklerin ilişkilerindeki krizleri çözmek için 22-34 $ (yaklaşık bin 200 Türk Lirası) karşılığında hizmet sunduğunu belirtti. Sulaiman’ın sunduğu "kiralık kötü adam" olarak adlandırılan bu hizmetin temeli, erkeklerin partnerlerini taciz ederek onlara "kahramanlıklarını kanıtlama" fırsatı tanımaktı. Shazali Sulaiman, sosyal medya paylaşımlarında bu işin bir tür “performans” olduğunu ve gerçek bir zarar verilmediğini iddia etti.

Sulaiman, önceki müşterileriyle başarılı bir "kahramanlık" hikâyesi yaşadığını da sosyal medyada paylaştı. Kendisine ait paylaşımlarında, bir örnek olarak bir erkek müşterisinin tuvalete gitmesinin ardından, Sulaiman’ın kız arkadaşına yaklaşarak taciz ediyormuş gibi davrandığını, bunun ardından müşterisinin kahraman gibi gelip “yardıma” koştuğunu anlattı.



Ancak bu tuhaf iş modelinin, taciz suçlamalarına ve yasal endişelere yol açtığı da vurgulandı.



Malezya yasalarına göre, cinsel taciz suçundan hüküm giyenlerin üç ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Sosyal medyada, Sulaiman’ın bu girişiminin yasal olup olmadığı tartışma konusu oldu.



Sulaiman, “Bu sadece bir oyun, tıpkı WWE gibi. Kimse zarar görmüyor, tek kaybeden benim” şeklinde yorumladı. Yine de, hizmetinin ne kadar "masum" olduğu ve yasal sınırların aşılmadığına dair endişeler hala devam ediyor.