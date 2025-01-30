Bin 200 Türk Lirasına "kiralık kötü adam hizmeti": Erkeklere "kahramanlık" fırsatı sunuyor
Malezya'da, bir adamın “kiralık kötü adam” olarak çalışarak, erkeklere romantik ilişkilerinde "kahramanlık" yapma fırsatı sunduğu reklamlar sosyal medyada gündem oldu. Shazali Sulaiman (28), müşterilerine, partnerlerini “taciz ederek” erkeklerinin kahramanlık yapmasını sağlama hizmeti sunduğunu açıkladı.
Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Shazali Sulaiman, Facebook üzerinden yaptığı ilginç reklamla gündem oldu.
Sulaiman, “Kız arkadaşınızın ilgisini tekrar kazanmak mı istiyorsunuz? Bana ulaşın!” şeklinde çağrılar yaparak, erkeklerin ilişkilerindeki krizleri çözmek için 22-34 dolar (yaklaşık 1200 Türk Lirası) karşılığında hizmet sunduğunu belirtti.
Sulaiman’ın sunduğu “kiralık kötü adam” olarak adlandırılan bu hizmetin temeli, erkeklerin partnerlerini taciz ederek onlara “kahramanlıklarını kanıtlama” fırsatı tanımaktı.
Shazali Sulaiman, sosyal medya paylaşımlarında bu işin bir tür “performans” olduğunu ve gerçek bir zarar verilmediğini iddia etti.
Sulaiman, önceki müşterileriyle başarılı bir "kahramanlık" hikâyesi yaşadığını da sosyal medyada paylaştı. Bir erkek müşterisinin tuvalete gitmesinin ardından, Sulaiman’ın kız arkadaşına yaklaşarak taciz ediyormuş gibi davrandığını, bunun ardından müşterisinin kahraman gibi gelip “yardıma” koştuğunu anlattı.
Ancak bu tuhaf iş modelinin, taciz suçlamalarına ve yasal endişelere yol açtığı endişeleri de gündeme geldi. Malezya yasalarına göre, cinsel taciz suçundan hüküm giyenlerin üç ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Sosyal medyada, Sulaiman’ın bu girişiminin yasal olup olmadığı tartışma konusu oldu.
Sulaiman, “Bu sadece bir oyun, tıpkı WWE gibi. Kimse zarar görmüyor, tek kaybeden benim” şeklinde yorumladı. Yine de, hizmetinin ne kadar "masum" olduğu ve yasal sınırların aşılmadığına dair endişeler hala devam ediyor.
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