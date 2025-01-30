Bin 200 Türk Lirasına "kiralık kötü adam hizmeti": Erkeklere "kahramanlık" fırsatı sunuyor

Sulaiman, önceki müşterileriyle başarılı bir "kahramanlık" hikâyesi yaşadığını da sosyal medyada paylaştı. Bir erkek müşterisinin tuvalete gitmesinin ardından, Sulaiman’ın kız arkadaşına yaklaşarak taciz ediyormuş gibi davrandığını, bunun ardından müşterisinin kahraman gibi gelip “yardıma” koştuğunu anlattı.



Ancak bu tuhaf iş modelinin, taciz suçlamalarına ve yasal endişelere yol açtığı endişeleri de gündeme geldi. Malezya yasalarına göre, cinsel taciz suçundan hüküm giyenlerin üç ay hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Sosyal medyada, Sulaiman’ın bu girişiminin yasal olup olmadığı tartışma konusu oldu.



Sulaiman, “Bu sadece bir oyun, tıpkı WWE gibi. Kimse zarar görmüyor, tek kaybeden benim” şeklinde yorumladı. Yine de, hizmetinin ne kadar "masum" olduğu ve yasal sınırların aşılmadığına dair endişeler hala devam ediyor.