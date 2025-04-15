Bin 900 yıllık papirüste vergi kaçırma davası

Yaklaşık bin 900 yıllık metin, kabaca bugünkü İsrail ve Ürdün'e karşılık gelen bölgede ilgili makamlara vergi ödemekten kaçınmak için belgelerde sahtecilik ve kölelerin yasadışı satışı ve serbest bırakılmasıyla ilgili ayıntılar içeriyordu.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre suçluların ikisi de erkekti. Birinin adı Gadalias'tı ve yerel seçkinlerle bağlantıları olan bir noterin oğluydu. Gasp ve sahtecilik suçlarından aldığı mahkumiyetlerin yanı sıra, sabıka kaydında soygun, isyana teşvik ve dört adalet kaçağı vakası da bulunuyordu. Vergi kaçırma planındaki ortağı, dolandırıcılığın “beyni” olduğu iddia edilen Saulos adında bir adamdı. Her ne kadar milliyetleri açıkça belirtilmese de, isimleri göz önüne alındığında Yahudi olmalarının kuvvetle muhtemel olduğu belirtiliyor.

Mahkeme salonu gerilimi İmparator Hadrianus döneminde, MS 130 dolaylarında ortaya çıkmış. Parşömenin şifresini çözen Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nden Roma İmparatorluğu tarihçisi Ana Dolganov, “Parşömen, Romalıların Yahudi tebaalarına karşı besledikleri şüpheyi yansıtıyor. Vergi kaçakçılarının birkaç yıl sonra meydana gelen Bar Kochba (Yahudilerin Roma'ya karşı son dini isyanı) olayına karışmış olmaları mümkündür” diye konuştu.

Parşömenin ne zaman ve kim tarafından keşfedildiğini kimse bilmiyor, ancak Dr. Dolganov muhtemelen 1950'lerde Bedevi antika tüccarları tarafından keşfedildiğini söyledi.