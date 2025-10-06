Bin kişinin mahsur kaldığı Everest Dağı ne kadar tehlikeli?

Tibet'teki Everest Dağı'nın doğu yüzü yakınlarında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan yaklaşık bin dağ yürüyüşçüsü için kurtarma çalışmaları sürüyor.



Devlet destekli Jimu News'e göre karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi bölgede görevlendirilmişti.



Çin devlet medyası CCTV'nin bildirdiğine göre Himalayalar'ı vuran olağanüstü şiddetli kar ve yağmur nedeniyle dağda mahsur kalan dağcılardan 350'si, Qudang kasabasına ulaştı. Geri kalan 200'den fazla kişiyle de temas kuruldu. Öte yandan Associated Press haber ajansı, kar yağışının çadırları ezdiğini bildirdi.



Qudang'a ulaşan 18 kişilik trekking ekibinin bir üyesi olan Chen Geshuang, Reuters'e yaptığı açıklamada, “Dağlarda hava çok yağışlı ve soğuktu, hipotermi riski çok yüksekti. Bu yıl hava normal değil. Ekim ayında hiç böyle bir hava ile karşılaşmadım" dedi.



Kar fırtınası, Çin'de bir haftalık ulusal tatil sırasında meydana geldi. Çin merkezli haber sitesi Jimu News'e göre yürüyüşçüler 4 bin 900 metreden yüksek bir rakımda mahsur kalmıştı. Everest Dağı yaklaşık 8 bin 850 metre yüksekliğinde.



ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?



Güncel kayıtlara göre dünyanın deniz seviyesinden en yüksek dağı Everest'te çıkarken veya zirveden dönerken yaşanan ölüm sayısı 405.



Uzmanlara göre buzullar daha hızlı eridikçe, dağda cesetlerin ortaya çıkacağına dair endişeler var.



BBC'nin 2019 yılında yaptığı bir habere göre dağdaki ölümlerin çoğu çığ veya düşme sonucu meydana geliyor, bu da dağdan cansız bedenleri çıkarmadaki zorluğu kısmen açıklıyor. Baş dönmesi, kusma ve baş ağrısı gibi semptomları olan akut dağ hastalığı da ölümlere neden oldu.



BBC'ye konuşan profesyonel dağcı Alan Arnette, Everest'e tırmanmanın Himalayalar'ın diğer bölgelerine göre çok daha güvenli olduğunu belirtti. Arnette, Everest'te temelde sadece sık kullanılan bir rotayı takip etmeye dikkat çekerek, burada çok daha fazla altyapının, çay evinin ve helikopter nakliyesi imkanının olduğunu söyledi.

Tibet'teki Karma Vadisi, bir Everest kaşifi tarafından dünyanın en güzel vadilerinden biri olarak tanımlanıyor.



BBC'nin aktardığına göre burası, Everest'in tabanına giden az bilinen patikalardan biri ve genellikle en az orta-yüksek düzeyde dağcılık deneyimi ve fiziksel kondisyon gerektiriyor. Yürüyüş rehberleri, bu patikanın güzelliğini ve dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in doğu yamaçlarının manzarasından övgüyle bahsediyor.

Bu rotada, araçların Rongbuk Manastırı yakınlarındaki belirli bir turist kampına erişimini sağlayan bir yol bulunuyor ve her iki rota da izin ve rehber gerektiriyor. Genellikle sıkı bir şekilde denetleniyorlar.