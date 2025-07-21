Binlerce dolarlık çanta alanların bilgileri sızdı: 419 bin müşteri etkilendi

Sızdırılan bilgiler arasında isimler, pasaport bilgileri, adresler, e-posta adresleri, telefon numaraları, alışveriş geçmişi ve ürün tercihleri yer alıyor. Ancak şirket, ödeme bilgilerinin etkilenmediğini açıkladı. Hong Kong Kişisel Verileri Koruma Komisyonu (PCPD), veri ihlaline ilişkin resmi bir inceleme başlattığını duyurdu.



Louis Vuitton’un bağlı olduğu Fransız lüks grubu LVMH, yetkisiz bir kişi veya grubun bazı müşteri verilerine eriştiğini tespit ettiklerini belirtti. Şirket, ilgili düzenleyici kurumlarla ve etkilenen müşterilerle iş birliği içinde çalıştığını ifade etti.

ŞİRKETE "GEÇ BİLDİRİM" SORUŞTURMASI

Hong Kong’daki gizlilik kurumu, ayrıca Louis Vuitton’un ihlali yetkililere geç bildirmiş olabileceği ihtimaliyle ilgili de ayrı bir soruşturma başlattı. Açıklamaya göre, şirketin merkez ofisi bilgisayar sistemindeki şüpheli hareketleri 13 Haziran’da fark etti, 2 Temmuz’da Hong Kong müşterilerinin etkilendiğini öğrendi ve 17 Temmuz’da durumu resmi olarak bildirdi.



Bu olay, markanın Güney Kore ve Birleşik Krallık’taki operasyonlarında da benzer veri sızıntılarının yaşandığı bir döneme denk geldi. Louis Vuitton cephesinde veri güvenliği endişeleri giderek büyüyor.