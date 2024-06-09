Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı

ABD’de binlerce Filistin destekçisi, Beyaz Saray’ın etrafını, üzerinde Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı kırmızı dev bir pankart açarak kuşattı.

Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde binlerce sivili katletmesi ve bölgedeki yoğun saldırılarının devam etmesi dünyanın dört bir yanında tepki çekiyor.

Tel Aviv yönetiminin bölgede sürdürdüğü saldırılarında en büyük destekçisi yönetimine başkent Washington’da binlerce kişi tepki gösterdi.

Binlerce destekçisi üzerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin yazdığı dev kırmızı bir pankartla Beyaz Saray’ı kuşattı.

“Netanyahu saklanamazsın. Seni soykırımcı olarak yargılayacağız”, “Biden saklanamazsın”, “Biz kırmızı çizgiyiz”, “Özgür Filistin” sloganları atan göstericiler, “Biden’in kırmızı çizgisi yalan”, "Soykırım bizim kırmızı çizgimiz”, "İsrail’e silah ambargosu” yazılı pankartlar taşıdı.

Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı - 1

Polisin biber gazı ve sis bombasıyla yaptığı müdahaleye rağmen devam eden gösteride konuşma yapan destekçisi, “Buradan Biden’a, Kongre’ye, tüm dünyaya mesaj gönderiyoruz” diyerek ateşkes çağrısı yaptı.

Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada güvenlik önlemleri alındığı aktarılırken, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nda toplanan kalabalık nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere gittiği Fransa’da bulunuyor.

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