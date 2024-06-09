Binlerce Filistin destekçisi Beyaz Saray’ı kuşattı

“Netanyahu saklanamazsın. Seni soykırımcı olarak yargılayacağız”, “Biden saklanamazsın”, “Biz kırmızı çizgiyiz”, “Özgür Filistin” sloganları atan göstericiler, “Biden’in kırmızı çizgisi yalan”, "Soykırım bizim kırmızı çizgimiz”, "İsrail’e silah ambargosu” yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde binlerce sivili katletmesi ve bölgedeki yoğun saldırılarının devam etmesi dünyanın dört bir yanında tepki çekiyor.

Polisin biber gazı ve sis bombasıyla yaptığı müdahaleye rağmen devam eden gösteride konuşma yapan Filistin destekçisi, “Buradan Biden’a, Kongre’ye, tüm dünyaya mesaj gönderiyoruz” diyerek ateşkes çağrısı yaptı.

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamada güvenlik önlemleri alındığı aktarılırken, Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nda toplanan kalabalık nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere gittiği Fransa’da bulunuyor.