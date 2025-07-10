Binlerce kilo salatalık toplatılıyor: "Yenilmesi halinde öldürebilir"

ABD'de federal sağlık yetkilileri, binlerce kilo salatalığın ölümcül bir bakteriyle kontamine olması nedeniyle acil geri çağırma kararı aldı.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16 Haziran'da yaptığı ilk uyarıyı 9 Temmuz salı günü güncelleyerek, 71 kutu taze salatalığın en yüksek seviye olan “Sınıf 1” geri çağırma kapsamına alındığını duyurdu.



Bu seviye, söz konusu ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabileceği anlamına geliyor.



KİLOLARCA SALATALIKTA SALMONELLA TEHLİKESİ



Toplamda yaklaşık bin 360 kilo salatalıkta Salmonella bakterisi bulunuyor olabileceği belirtildi. Bu bakteri, gıda zehirlenmesine neden olabiliyor ve özellikle kana karıştığında veya şiddetli sıvı kaybına yol açtığında ölümcül olabiliyor.



SALMONELLA BELİRTİLERİ NELER?



En yaygın belirtiler arasında ishal, ateş ve karın krampları yer alıyor. Bu semptomlar özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi risk oluşturuyor.



Yetkililer, açık pazarlarda ürünlere hem satıcılar hem de müşteriler tarafından hijyen kurallarına uyulmadan temas edilmiş olabileceğini ve bakterinin bu yolla başka gıdalara ve insanlara bulaşabileceğini vurguladı.



ABD'Lİ ŞİRKET ZOR DURUMDA



Şirketin açıklamasında “Lot #357 numaralı salatalıkları satın aldığınızı düşünüyorsanız ürünü hemen çöpe atın veya satın aldığınız yere iade edin” ifadelerine yer verildi.



Henüz bu olayla bağlantılı bir hastalık bildirimi yapılmadı ve yaygın bir salgına rastlanmadı. Ancak FDA’nın "Sınıf I" olarak tanımladığı bu tür geri çağırmalar, tüketiciler için ciddi sağlık riskine işaret ediyor.



SALMONELLA VAKALARI YAYGIN



ABD'de gıda kaynaklı hastalıkların başlıca nedenlerinden biri Salmonella. Bu tür bakteriler genellikle su, toprak veya yanlış hijyen nedeniyle taze sebzelere bulaşıyor.



Örneğin, 2024 Mayıs ve Haziran aylarında Florida'da yine salatalıklarla bağlantılı iki ayrı Salmonella salgını yaşandı. Haziran’daki salgında 34 eyalet ve Washington DC’de 551 kişi hastalandı, 149’u hastaneye kaldırıldı.



BUZDOLABI RİSKİNE DİKKAT



Bakteri sadece gıdalardan değil, buzdolaplarından da yayılabiliyor. 2020 tarihli bir araştırmaya göre, buzdolabı sıcaklığının 5 derecenin üzerine çıkması halinde Salmonella ve listeria gibi patojenler hayatta kalabiliyor.