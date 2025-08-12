"Binlerce Kuzey Koreli, Rusya'da inşaatlarda çalıştırılıyor" iddiası

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ölen, cepheye gönderilen veya ülkeyi terk eden Rus erkekler nedeniyle oluşan iş gücü eksikliğini gidermek için Moskova, Pyongyang’dan işçi talebini artırdı.



BBC'nin haberine göre, Güney Kore istihbarat yetkilileri, geçen yıl Rusya’ya en az 10 bin Kuzey Koreli işçinin gönderildiğini, bu sayının önümüzdeki dönemde 50 bini aşabileceğini belirtiyor. Birçoğu büyük inşaat projelerinde çalıştırılırken, bazıları tekstil fabrikaları ve bilişim merkezlerine yönlendiriliyor. BM’nin 2019’da getirdiği Kuzey Koreli işçi yasağını delmek için çoğu “öğrenci vizesi” ile ülkeye sokuluyor.

KÖTÜ KOŞULLARDA KALIYORLAR

BBC’nin görüştüğü altı kaçak işçi, günde 18-20 saate varan mesailer, yılda yalnızca iki gün izin, kötü barınma koşulları ve sürekli gözetim altında tutulma gibi ağır şartları anlattı. İşçiler genellikle kirli, haşere dolu konteynerlerde veya bitmemiş binalarda kalıyor, yaralansalar bile hastaneye gitmelerine izin verilmiyor. Çoğu zaman çalışmaları karşılığında aylık yalnızca 100-200 dolar hak edişleri oluyor ve bu para, ülkelerine döndüklerinde veriliyor.



Kaçışları önlemek için Kuzey Kore yönetimi, işçilerin dışarı çıkma izinlerini neredeyse tamamen kaldırdı, ideolojik eğitim ve “öz eleştiri” oturumlarını sıklaştırdı. 2022’de yılda ortalama 20 işçi Rusya’dan kaçarak Güney Kore’ye ulaşırken, bu sayı geçen yıl 10’a düştü.



Uzmanlar, bu işçilerin Kim Jong Un ile Vladimir Putin arasındaki “savaş dönemi ittifakının” kalıcı bir mirası olacağı ve savaş sona erse bile Kuzey Kore’den Rusya’ya işçi gönderiminin süreceği görüşünde.