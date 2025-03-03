Binlerce yıllık gizemi çözene 36 milyon Türk Lirası ödül!

Pakistan ve Hindistan topraklarına yayılan İndus Vadisi uygarlığı, gelişmiş şehir planlaması ve mühendislik harikalarıyla bilinse de kimliği hala gizemini koruyor. En büyük sır ise çözülemeyen yazısı.

CNN International haberine göre, Hindistan’ın Tamil Nadu eyaleti, bu antik yazıyı çözene 1 milyon dolarlık (yaklaşık 36 milyon TL) ödül açıkladı. Washington Üniversitesi’nden Prof. Rajesh P. N. Rao, “Bu yazıyı çözebilirsek Güney Asya tarihine dair çok önemli bir soruya yanıt bulabiliriz” diyor.



NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR?

İndus yazısının hala anlaşılamamasının başlıca nedenleri şöyle:



Az sayıda yazıt: Şimdiye kadar yalnızca 4 bin kadar yazıt bulundu.

Kısa metinler: Çoğu yazıt sadece 4-5 sembolden oluşuyor.

Çift dilli belge eksikliği: Rosetta Taşı gibi başka bir dille karşılaştırmayı sağlayacak bir örnek yok.

Bilim insanları, yazının sağdan sola yazıldığını ve ticaret ya da dini amaçlar için kullanıldığını tahmin ediyor. Ancak kesin bir çözüm henüz bulunabilmiş değil.