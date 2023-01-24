BioNTech, Almanya'dan çıkıyor: Özlem Türeci ve Uğur Şahin şirketi taşıyor

Almanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Bild'de Berlin yönetimini ve ülkedeki bürokrasiyi eleştiren bir haber yer aldı.

Son yıllarda birçok şirketin araştırma ve geliştirme süreçlerindeki yavaşlık ve bürokratik engeller yüzünden Almanya'dan çıktığı öne sürüldü.

Bild'in haberine konu olan son şirket ise corona virüs aşısını geliştiren BioNTecH oldu. Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in mRNA çalışmaları yapan şirketi BioNTech, ilk Covid-19 aşısını geliştirerek dünya çapında bir markaya dönüşmüştü.

BioNTech’ten mRNA teknolojisiyle kanser tedavileri için İngiltere ile ortaklık Haberi Görüntüle

Almanya’da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022'yi de alan çift şirketin faaliyetlerini İngiltere'ye taşıma kararı aldı. İngiltere'de ilaç geliştiren şirketler ve yetkililer arasında daha yakın bir ilişki olduğu böylece sorunların daha hızlı aşıldığı belirtiliyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde İngiltere hükümeti ve BioNTecH



Konuya ilişkin konuşan Prof. Dr. Türeci, "Avrupa'da biyoteknoloji ekosistemlerinin teşviki ve ilgili yönetmelikler ve yönergeler için ve araştırmanın finansmanıyla bunun uygulamaya daha hızlı dönüştürülmesi" gibi sebeplerin kararlarında etkili olduğunu söyledi.



Bayer gibi medikal devlerin de ilaç sanayilerini ABD ve Çin gibi ülkelere taşımayı düşündüğü belirtildi. Kimya devi BASF'ın da Çin'de yeni bir fabrika inşa ettiği ve Ludwigshafen'da yaklaşık 40 bin işçinin tehlikede olduğuna işaret edildi.