BioNTech’ten mRNA tabanlı sıtma aşısı hamlesi

Alman ilaç üreticisi BioNTech, her yıl dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen bir hastalık olan sıtmayı önlemek için mRNA tabanlı bir aşı geliştirmeyi planladığını duyurdu.



ABD’li ilaç üreticisi Pfizer ile birlikte onaylanan ilk Covid-19 aşısını geliştiren şirket, 2022′nin sonuna kadar aşıyı test eden klinik denemelere başlamayı hedeflediğini söyledi.



BioNTech, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu ve diğer kuruluşların yeni aşının erken planlama aşamasına dahil olduğunu, gerekli altyapıyı belirlemek ve kurmak için destek sunduklarını söyledi.



BioNTech CEO’su Dr. Uğur Şahin yaptığı açıklamada “Pandemiye verilen yanıt, tüm kilit paydaşlar ortak bir amaç için birlikte çalıştığında bilim ve inovasyonun insanların hayatlarını değiştirebileceğini gösterdi. Yeniliklerimizi onlara en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırmaya kararlıyız” dedi.



‘CAN KAYBINI AZALTMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM SAĞLAMAK İSTİYORUZ’



“Ortaklarımızla birlikte, hastalığı önleyecek güvenli ve etkili bir mRNA tabanlı sıtma aşısı geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diyen Şahin, “Afrika kıtası ve bu hastalıktan etkilenen diğer bölgeler için can kaybını azaltmak ve sürdürülebilir bir çözüm sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

2019 YILINDA 409 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya Sağlık Örgütü, paylaştığı raporunda 2019 yılında sıtma nedeniyle 229 milyon kişinin sıtmaya yakalandığını, 409 bin kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



DSÖ, sıtmanın Afrika’da yoğunlaştığının altını çizerken hayatını kaybedenlerin yüzde 94’ünün Afrika’da olduğunu belirtmişti.