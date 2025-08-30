Bir annenin en zor seçimi: Yapışık ikizler doğuracağını öğrendi

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk kez bebek sahibi olacaklarını öğrendiklerinde hayatlarının en büyük mutluluğunu yaşadı.

Ancak gebeliğin yedinci haftasında doktorlar, yalnızca bir kalp atışı duyabilmelerine rağmen ultrasonda ikiz gördüklerinden şüphelendi.



Kısa süre sonra Nicole, şiddetli karın ağrısıyla acile kaldırıldığında gerçek ortaya çıktı. Yapılan ultrason sonucunda, birbirine yapışık ve aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamile olduğu anlaşıldı.



DOKTORLAR GEBELİĞİNİ SONLANDIRMASINI ÖNERDİ



Doktorlar, bebeklerin ya düşükle kaybedileceğini ya da doğumdan kısa süre sonra hayatlarını yitireceklerini açıkladı. Nicole’ün anlattığına göre birçok doktor gebeliği sonlandırmasını önerdi. Ancak çift, Katolik inançları gereği ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bebeklerini dünyaya getirmeye karar verdi.



Newsweek'e yaşadıklarını anlatan Nicole, “Bu bebekler yaşıyordu ve sadece hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Onların hayatına son vermek istemedim. Her insan yaşamaya değer” dedi.



BEBEKLER DOĞAR DOĞMAZ HAYATINI KAYBETTİ



Annelerinin seçimiyle 32. haftada Maria Therese ve Rachel Clare sezaryenle dünyaya geldi.



Nicole, doğum anını, “Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Onların küçük yüzlerini ve paylaştıkları bedeni görmek inanılmazdı.” ifadeleriyle anlattı.



İkizler doğduktan hemen sonra anne ve babalarının kucağında hayata veda ettiler.

