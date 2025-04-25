Bir Avrupa Birliği ülkesi daha Filistin'i tanıyacağını açıkladı

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu (LRT) haberine göre Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, ülkedeki "Ziniu Radijas" programına verdiği demeçte ülkesinin Filistin'i tanıyabileceği sinyalini verdi.



Önceliğin rehinelerin salıverilmesi ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes olması gerektiğini kaydeden Budrys, bu sürecin “istikrara kavuşma ve bir yol haritası çıkarmayı” kapsaması gerektiğini söyledi.



Bu aşamaların bir parçasının "kesinlikle bir Filistin devleti olması gerekliliğini" belirten Budrys, "Ne zaman tanınacağına gelince, Litvanya elbette Fransa tarafından önerilenleri ve diğer devletlerin kararlarını izliyor. Çoğunluk olduğunda, zamanın doğru olduğunu gördüğümüzde, bunu kesinlikle değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



MACRON'DAN "FİLİSTİN DEVLETİ" MESAJI



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır'a yaptığı iki günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına 9 Nisan'da verdiği röportajda, "(Filistin'i) tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz. Bunu birlik için veya şu veya bu kişiyi memnun etmek için yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü bir noktada adil olacak" demişti.



Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.



İki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarındaki işgalini sürdüren İsrail, Macron'un gelecek aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.



İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Barbados ve Meksika gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147 olmuştu.

