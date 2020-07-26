Bir ayda 12 rahibe corona virüsten hayatını kaybetti

ABD'de Felician Manastırındaki 12 rahibe son bir ay içerisinde corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA 26.07.2020 - 06:57

Bir ayda 12 rahibe corona virüsten hayatını kaybetti

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Michigan eyaletinde Felician Manasıtırı mensubu 12 rahibe son bir ay içerisinde corona virüsten hayatını kaybetti.

Söz konusu rahibelerin yaş aralığının 69-99 arasında olduğu belirtildi.

Felician Manastırı tarafından temmuz ayı başında, "Corona virüse yakalanan bazı rahibeler solunum sorunları ve çeşitli etkilerden kurtulmak için mücadele ediyorlar" açıklaması yapılmıştı.

Corona virüs yüzünden yaşanan ölümler, 1918 İspanyol gribinden bu yana manastırlarda yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

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