Bir çizgi film 1.9 milyar dolar hasılat yaparak devleri yıktı. Ne Zha 2'yi 160 milyon kişi izledi

Çin'in gişe rekorları kıran animasyon filmi "Ne Zha 2", bilet satış platformu Maoyan'ın verilerine göre Salı günü Pixar'ın "Ters Yüz 2" filmini geride bırakarak küresel çapta en yüksek hasılat yapan animasyon filmi oldu.

“Ne Zha 2”, 2019 hiti “Nezha”nın devamı niteliğinde. Film, Chentangguan adlı bir kale kasabasını savunmaya çalışan sihirli güce sahip bir kahraman çocuğu anlatan 16. yüzyıl Çin romanı Tanrıların Tayini'nden uyarlandı.

Ne Zha 2, 16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.

“Ne Zha 2”nin gişe gelirinin yüzde 99’undan fazlası Çin gişesi.

Ne Zha 2, Avatar ve Avengers gibi filmlerin arkada bıraktı.

Ne Zha 2, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu.

Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bırakmıştı. 7 Şubat'ta 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin ABD'deki gişe hasılatını geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" olarak kayıtlara geçmişti. Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood dışı yapım olmuştu. İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan Ne Zha 2, 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı "Kurt Savaşçısı 2" filmini geride bırakarak, Çin'de "tüm zamanların en fazla izlenen filmi" ünvanını kazanmıştı.