Bir çocuğun hayali, 80 yıllık sırrı ortaya çıkardı: Kayıp gemi keşfedildi

KİŞİSEL HİKÂYELER SAYESİNDE BULDULAR



Thompson, New Orleans mürettebatından gelen kişisel hikâyelerin faydalı olduğunu söyledi. Ne tür bir hasarla karşılaşılabileceği ve enkazın hangi kısımlarının hâlâ sağlam olabileceği konusunda fikir verdiler. Bu ayrıntılar ekibin arama alanını daraltmasına yardımcı oldu.



Uzaktan kumandalı araçlar ve deniz tabanı görüntüleme araçları kullanan araştırmacılar derinde büyük bir yapı tespit etti. Dikkatli analizler bu yapının New Orleans'ın uzun süredir kayıp olan pruvası olduğunu doğruladı. Ayırt edici özellikler geminin tasarımına ilişkin kayıtlarla eşleşti.



CANLI YAYINLA PAYLAŞTILAR



USS New Orleans'ın keşfi gerçek zamanlı olarak kamuoyuna duyuruldu. Her Nautilus seferi, günde 24 saat canlı video yayını yaparak dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin bu gibi anlara tanıklık etmesini sağlıyor.



Thompson geleceğin getirecekleri konusunda heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Bu teknolojinin uyarlanabileceği herhangi bir son olduğunu düşünmüyorum ve bunun gelişme aşamalarının bir parçası olmak heyecan verici” dedi.



Thompson, şunları ekledi: “Bence yeni nesil kaşifler daha iyi araçlara sahip olacaklar ve yapabilecekleri şeylerin sonu yok.”