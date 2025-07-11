Bir çocuğun hayali, 80 yıllık sırrı ortaya çıkardı: Kayıp gemi keşfedildi

İkinci Dünya Savaşı sırasında hasar gören USS New Orleans gemisinin kalan son parçası, Solomon Adaları yakınlarında bulundu. Bu, Güney Pasifik'te önemli bir tarihi bulguya işaret ediyor.

Keşif Gemisi Nautilus'taki bir araştırma ekibi, 1942 Tassafaronga Savaşı sırasında bir Japon torpidosu tarafından parçalanan USS New Orleans'ın kopan pruvasını keşfetti.

Mürettebat, aldığı darbeye rağmen kruvazörü su üstünde tutmayı başardı ve ağır hasar gören gemiyi onarım için Avustralya'ya götürdü. Kayıp pruva, 80 yıldan fazla bir süre boyunca bulunamamıştı.

"33 YILDIR BU İŞİN İÇİNDEYİM"

Keşif, Kyoto Üniversitesi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kurumların desteğiyle uluslararası bir çabanın sonucuydu.

Bilim insanları, göreve rehberlik etmesi için ABD Donanması'nın ayrıntılı notlarını ve hayatta kalanların kişisel anlatımlarını kullanarak deniz tabanı haritalamasını arşiv araştırmalarıyla birleştirdi.

Greek Reporter'da yer alan habere göre bilim ekibinin bir üyesi olan Frank Thompson, bu deneyimi yaşam boyu süren bir hayalin gerçekleşmesi olarak tanımlıyor. “33 yıldır bu işin içindeyim” diyen Thompson, “Bu işe 11 yaşında bir çocukken Hawaii'ye yaptığım bir gezide başladım, Arizona Memorial hediyelik eşya dükkanından donanma gemileriyle ilgili bir kitap aldım ve o zamandan beri bu gemiler hakkında okumaya devam ediyorum” diye konuştu.