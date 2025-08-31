Bir çocuk daha İsrail'in açlık savaşının kurbanı oldu

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nin aktardığı bilgiye göre yetersiz beslenme nedeniyle bugün hayatını kaybedenler arasında Şeyma el-Eşram isimli çocuk da var.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 339'a yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.



IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İSRAİL GEÇİŞLERE İZİN VERMİYOR

Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı’nda binlerce insani yardım tırı bekletilirken, İsrail sadece sınırlı miktarda yardım girişine izin veriyor.



İsrail sözde insani gerekçelerle yardımlara izin verdiğini iddia etse de Gazze’deki hükümete göre ulaştırılan yardımlar toplam ihtiyacın yalnızca yüzde 14’ünü karşılıyor.



Son bir aydır girişine izin verilen az miktardaki gıda ve ticari ürünün çoğu temel gıda maddesi değil ve pazarlarda fahiş fiyatlarla satılıyor.