Bir dönemin simgesiydi. MTV, müzik kanallarını kapattı

MTV'nin yeni yılda müzik kanallarını kapatması, MTV'nin sonuna gelindiğine dair yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak tüm söylentilere rağmen MTV tamamen kapanmıyor. Kanalın ana yayınları ve popüler programları yayına devam edecek.

HANGİ KANALLAR KAPATILDI?

Son yayınını, kanalın 1 Ağustos 1981'de yayınladığı ilk video olan The Buggles'ın “Video killed the radio star” şarkısıyla sonlandıran MTV’nin kapattığı müzik kanalları MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live olarak açıklandı.

Bu kanallar İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede yayından kaldırıldı.



Kanallar, veda anlarında sembolik kliplerle kapandı. MTV Music, yayın hayatını efsanevi “Video Killed the Radio Star” şarkısıyla noktalarken, MTV 90s son olarak Spice Girls’ün “Goodbye” parçasını ekrana getirdi.

MTV BİTİYOR MU?

Söylentilerin aksine MTV tamamen kapanmıyor, şirketin ana kanalları yayın yapmayı sürdürüyor. The Challenge ve RuPaul’s Drag Race gibi popüler programlar da ekranda kalacak. İzleyiciler kapatılan kanallarda artık sadece MTV logosunun döndüğü bir ekran görüyor ve içeriklerin MTV HD üzerinden izlenebileceği bilgisi paylaşılıyor.

MTV, 2025’te ABD kablolu kanalları arasında 49. sırada yer aldı ve hala Comedy Central gibi bazı büyük kanalların önünde bulunuyor.

KARAR NEDEN ALINDI?

MTV ve çatı şirketi Paramount, kapatmaların nedenine ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre karar, izleyici alışkanlıklarının hızla dijital ve streaming platformlarına kayması ve maliyetleri düşürme politikası ile bağlantılı.

Nitekim Paramount, son dönemde MTV Avrupa Müzik Ödülleri, MTV Latin Amerika ödülleri gibi organizasyonları da iptal etmişti. Ayrıca MTV News, 36 yıllık yayın hayatının ardından 2023’te kapatılmıştı.

BİR DÖNEMİN SİMGESİ

1981’de ABD’de yayın hayatına başlayan MTV; grunge, hip-hop ve pop müziğin küresel yükselişinde kilit rol oynayarak bir neslin müzik, moda ve pop kültür anlayışını şekillendirdi. Eski MTV VJ’lerinden Daisy Fuentes, bu değişimi “zamanın ruhuna uyum sağlama” olarak nitelendirerek, “Her şey değişiyor, MTV’nin de değişmesi kaçınılmaz” yorumunu yaptı.