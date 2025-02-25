Bir facianın daha eşiğinden dönüldü: ABD uçağı dumanla kaplandı, yolcular kaydırakla indi!

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Delta Hava Yollarına ait Boeing 717 tipi yolcu uçağının, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde görülen "pus veya duman" nedeniyle havalimanına geri döndüğü bildirildi.



Delta Hava Yolları ve FAA yaptıkları açıklamalarda, 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunan uçağın, South Carolina eyaletine gittiği sırada yaşanan sorun nedeniyle Atlanta'ya döndüğü ve güvenli şekilde iniş yaptığını belirtti.



Bazı yolcuların sosyal medyada paylaştığı video kayıtlarında, uçaktaki yolcuların, kabindeki dumandan etkilenmemek için baş ve yüzlerini elbiseleriyle örttüğü, iniş sonrası ise kaydırak aracılığıyla uçağı terk ettikleri görüldü.



Delta yetkilileri, yaşanan sorun nedeniyle yolculardan özür dilerken, FAA yetkilileri problemin kaynağı konusunda soruşturma başlatıldığını belirtti.