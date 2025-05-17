Bir garip şov programı: Kazanan vatandaşlık alacak

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi, göçmenlere yönelik baskı ve sınır dışı uygulamalarını sürdürürken İç Güvenlik Bakanlığı’nın göçmenlerin ABD vatandaşlığı için yarışacağı bir “reality show” yapılmasını değerlendirildiği belirtildi.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Tricia McLaughlin, “ezber bozan adımları” değerlendirmeye almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yetkililerin dün verdiği bilgiye göre, göçmenler, söz konusu televizyon şovunda bir dizi zorluğu aşarak ABD vatandaşlığı almaya çalışacak.



“AMERİKALI OLMAYI KUTLAR NİTELİKTE BİR ADIM”



Habere göre, söz konusu sınama ve zorluklar çeşitli Amerikan geleneklerine ve adetlerine dayanacak. İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü McLaughlin, kurumun halihazırda bu planı değerlendirdiğini bildirdi. Fikri ortaya atanın ise Rob Worsoff isimli bir yapımcı olduğu bilgisi verildi.



McLaughlin, söz konusu önerinin genel anlamda “Amerikalı olmanın” ve “Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olabilmenin nasıl bir ayrıcalık olduğunun" kutlaması mahiyetinde olduğunu söyledi.



Bakanlığın “ezber bozan adımları” değerlendirmekten mutluluk duyduğunu anlatan Sözcü, bunun özellikle “Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini” kutlar nitelikteki adım ve öneriler için geçerli olduğunu sözlerine ekledi.



PROGRAMDA NELER OLACAK?



49 yaşındaki Kanadalı-ABD’li yapımcı Worsoff, kendi vatandaşlık alma sürecinde bu fikrin aklına geldiğini anlattı. Söz konusu şov programı kapsamında göçmenlerin çeşitli eyaletlerde yarışmasının öngörüldüğünü belirten Worsoff, bu yarışmalardan birinin Teksas ya da Florida eyaletlerinde NASA’yı öne çıkaran bir yarışma olabileceğini, burada göçmenlerden bir roketi bir araya getirip ateşlemesinin istenebileceğini söyledi.

Worsoff’a göre, şovda bilgi yarışması veya kente dair zorlukların olduğu yarışmalar da söz konusu olabilir. Worsoff, yarışmanın bir kişinin ABD vatandaşı olmasıyla sonlanabileceğini ifade etti. Yapımcı, şovun gerçek detaylarının TV kanallarının ne istediği ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın ne yapabileceğine bağlı olacağını sözlerine ekledi.