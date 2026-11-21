Bir gecede milyarder oldular
21.11.2026 14:11
Claude'un geliştiricisi olan şirket, "ANT" hisse koduyla borsaya adım atarak SpaceX'in haziran ayında 75 milyar dolarla kırdığı rekoru geride bıraktı ve ABD tarihinin en büyük halka arzına imza attı.
Yapay zeka şirketi Anthropic, Nasdaq borsasında gerçekleştirdiği ABD tarihinin en büyük halka arzıyla yedi kurucu ortağının her birini yaklaşık 20 milyar dolarlık servete ulaştırdı.
Yapay zeka devi Anthropic, 19 Kasım'da Nasdaq borsasında gerçekleştirdiği rekor halka arzla yedi kurucu ortağının her birini yaklaşık 20 milyar dolarlık servete kavuşturdu.
Popüler sohbet robotu Claude'un geliştiricisi olan şirket, "ANT" hisse koduyla borsaya adım atarak SpaceX'in haziran ayında 75 milyar dolarla kırdığı rekoru geride bıraktı ve ABD tarihinin en büyük halka arzına imza attı.
Kurucu ortakların sahip oldukları hisseler ve 83 dolarlık halka arz fiyatı üzerinden hesaplanan bireysel servetleri, kağıt üzerinde de olsa dünyanın en zengin isimleriyle aynı seviyeye ulaştı.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin verilerine göre yedi kurucunun her biri, ailesiyle birlikte toplam 20 milyar dolarlık serveti olan medya patronu Rupert Murdoch ve 19,9 milyar dolarlık servetiyle bilinen mucit James Dyson ile aynı ligde yer aldı.
Halka arz yalnızca kurucuları değil, şirket çalışanlarını da bir gecede milyoner yaptı.
CBS kanalının düzenleyici kurum bildirimleri ve yatırımcılara dayandırdığı haberine göre de ilk hisse satışının ardından Anthropic'teki ortalama bir çalışanın serveti 40 milyon doların üzerine çıkabilir.
DARIO AMODEI
Anthropic'in 43 yaşındaki CEO'su Dario Amodei, şirket içi yöneticiler ve erken dönem yatırımcılar için belirlenen 83 dolarlık hisse fiyatıyla 237,3 milyon adet A Sınıfı hissesi üzerinden yaklaşık 19,7 milyar dolarlık servete ulaştı.
Amodei, yapay zeka alanındaki en büyük rakibi OpenAI'da çalıştıktan sonra 2021 yılında Anthropic'in kuruluşuna öncülük etti.
Bilimsel bilgiyi ilerletmek gibi daha geniş insani hedeflerle uyumlu bir yapay zeka modeli geliştirmek istediği için bu adımı attığını dile getiren Amodei, San Francisco'nun Mission bölgesinde kardeşi ve bir diğer kurucu ortak olan Daniela ile büyüdü.
Babası deri zanaatkarı olan Amodei'nin annesi ise halk kütüphanelerinin yenileme projelerini yönetiyordu.
Princeton Üniversitesinde biyofizik doktorası ve Stanford Üniversitesinde lisans eğitimi alan Amodei, Stanford Tıp Fakültesinde doktora sonrası araştırmalarını tamamladı ve Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarı Google Brain'de görev yaptı.
Dario Amodei
DANIELA AMODEI
Anthropic'in 39 yaşındaki kurucu ortağı Daniela Amodei, 238 milyon hissesiyle 83 dolarlık halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 19,8 milyar dolarlık servetin sahibi oldu.
Ağabeyiyle birlikte Anthropic'i kurmadan önce OpenAI'da güvenlik ve politikadan sorumlu başkan yardımcılığı dahil çeşitli görevler üstlenen Daniela Amodei, Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz kampüsünde İngiliz edebiyatı lisansı tamamladı.
Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesinde yaptığı konuşmada yapay zekaya odaklanmayı başlangıçta planlamadığını anlatan Amodei, "Kendimi gerçekten çok yönlü bir uzman olarak görüyorum" dedi.
Ağabeyiyle birlikte OpenAI'dan kendi değerleri doğrultusunda ayrılmaya karar verdiklerini belirten Amodei, "Bir şeyden kaçmak yerine bir şeye doğru koşuyorduk. Güvenlik ve sorumluluk etrafında bizim için önemli olan değerlerin, yaptığımız işin merkezinde yer aldığı bir kurum kurma vizyonuna sahiptik" diye konuştu.
Daniela Amodei
TOM BROWN
Şirketin 39 yaşındaki baş bilgi işlem yöneticisi Tom Brown, 240,8 milyon hissesiyle 20 milyar dolarlık değere ulaşarak kurucular arasında en yüksek paya sahip isim oldu.
Şirket biyografisine göre Brown, Anthropic'in kuruluşundan önce OpenAI'da GPT-3 modelinin mühendislik ekibine liderlik etti.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) yüksek lisans derecesi alan Brown, burada bilgisayar biliminin bilişsel bilime uygulanması üzerine uzmanlaştı.
Tom Brown
JACK CLARK
Dario ve Daniela Amodei ile Anthropic'i kuran 37 yaşındaki Jack Clark, 242,3 milyon hissesiyle yaklaşık 19,8 milyar dolarlık servete ulaştı.
Clark halen, şirketin yapay zekanın toplumsal etkilerini araştıran bir düşünce kuruluşu olarak tanımladığı Anthropic Enstitüsünün başkanlığını yürütüyor.
Daha önce OpenAI'da politika direktörlüğü yapan Clark, geçmişte BusinessWeek gibi yayınlarda süper bilgisayarlar, sinir ağları ve ileri teknoloji konularını takip eden bir teknoloji gazetecisi olarak çalıştı.
Jack Clark
JARED KAPLAN
Anthropic'in 42 yaşındaki baş bilim sorumlusu Jared Kaplan, 239 milyon hissesiyle halka arz fiyatı üzerinden 19,8 milyar dolarlık servet elde etti.
Şirket biyografisinde yer alan bilgilere göre Kaplan, aynı zamanda derin öğrenmenin temelleri üzerine dersler verdiği Johns Hopkins Üniversitesinde doçent olarak görev yapıyor.
Harvard Üniversitesinde fizik doktorası, Stanford Üniversitesinde ise fizik ve matematik lisansı yapan Kaplan, kariyerinin ilk 15 yılını akademide teorik fizikçi olarak geçirdi.
Kaplan'ın biyografisinde, OpenAI'da "GPT-3 ve Codex'in geliştirilmesinde belirleyici rol oynadığı" kaydediliyor.
SAM MACCANDLISH
Şirketin 36 yaşındaki baş mimarı Sam McCandlish, 240 milyon hissesiyle 19,9 milyar dolarlık servete kavuştu.
Anthropic'te büyük ölçekli yapay zeka modeli eğitimi, ön eğitim süreçleri ve araştırma verimliliğine liderlik eden McCandlish, öncesinde OpenAI'da makine öğreniminin bilimi ve ölçeklendirilmesi üzerine çalışan bir ekibi yönetti.
McCandlish, Stanford Üniversitesinden teorik fizik doktorası ve Brandeis Üniversitesinden matematik ile fizik alanlarında lisans derecesi aldı.
Sam McCandlish
CHRISTOPHER OLAH
30'lu yaşlarının başındaki Christopher Olah, 239,5 milyon hissesiyle halka arz fiyatı baz alındığında 19,9 milyar dolarlık değere ulaştı.
Şirket biyografisine göre Anthropic'te yorumlanabilirlik araştırmalarına liderlik eden Olah, daha önce OpenAI'da da aynı alanda araştırma ekibinin başında görev yapmıştı.
Christopher Olah
HALKA ARZDA 119 MİLYAR DOLAR FON TOPLANDI
Anthropic PBC, 18 Kasım akşamı halka arz fiyatını belirledi, 19 Kasım'da öğle saatlerinden hemen önce Nasdaq Global Select Market üzerinde "ANT" sembolüyle işlem görmeye başladı ve arz sürecini 20 Kasım'da resmen kapattı.
Başlangıçta 70 ila 78 dolar aralığında öngörülen hisse fiyatı, yoğun yatırımcı talebiyle hisse başına 83 dolar olarak kesinleşti.
Aracı kurumların ek satış opsiyonunu tam olarak kullanmasıyla toplam 1 milyar 127 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedi satıldı ve 93,5 milyar dolar brüt gelir elde edildi.
Bu gelirin yaklaşık 91,6 milyar doları doğrudan şirket kasasına girdi.
Halka arza eş zamanlı olarak NVIDIA, Microsoft, Google, AMD, Broadcom, Micron ve TSMC ortaklığına 83 dolar birim fiyattan yaklaşık 26 milyar dolar tutarında borsa dışı (Class N) hisse tahsis edildi ve toplam fon girişi 119,5 milyar dolara ulaştı.