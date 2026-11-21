Yapay zeka devi Anthropic, 19 Kasım'da Nasdaq borsasında gerçekleştirdiği rekor halka arzla yedi kurucu ortağının her birini yaklaşık 20 milyar dolarlık servete kavuşturdu.

Popüler sohbet robotu Claude'un geliştiricisi olan şirket, "ANT" hisse koduyla borsaya adım atarak SpaceX'in haziran ayında 75 milyar dolarla kırdığı rekoru geride bıraktı ve ABD tarihinin en büyük halka arzına imza attı.

Kurucu ortakların sahip oldukları hisseler ve 83 dolarlık halka arz fiyatı üzerinden hesaplanan bireysel servetleri, kağıt üzerinde de olsa dünyanın en zengin isimleriyle aynı seviyeye ulaştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin verilerine göre yedi kurucunun her biri, ailesiyle birlikte toplam 20 milyar dolarlık serveti olan medya patronu Rupert Murdoch ve 19,9 milyar dolarlık servetiyle bilinen mucit James Dyson ile aynı ligde yer aldı.

Halka arz yalnızca kurucuları değil, şirket çalışanlarını da bir gecede milyoner yaptı.

CBS kanalının düzenleyici kurum bildirimleri ve yatırımcılara dayandırdığı haberine göre de ilk hisse satışının ardından Anthropic'teki ortalama bir çalışanın serveti 40 milyon doların üzerine çıkabilir.