Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

Brezilyalı dört çocuk babası bir otobüs şoförü, bir sabah uyandığında banka hesabındaki paranın 46 dolardan 26,7 milyon dolara çıktığını gördü. Otobüs şoförü adam daha sonra 25 yıldır müşterisi olduğu bankaya giderek parayı iade etti. Yaşlı adam gün bitmeden milyonerlik statüsünü tamamen kaybetmiş oldu.

Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

14 çocuk dedesi ve dört çocuk babası olan Brezilyalı Antonio Pereira, geçen yıl haziran ayında bir gece yatağa girdiğinde servetinin ne kadar değişeceğinden habersizdi. Ancak ertesi sabah kendini bir hata sonucu milyoner olarak buldu.

'da basına konuşan adam, "O kadar çok sıfır belirdi ki korktum... Hayatımda böyle para görmedim" dedi.

Milyonlarca doların aniden ortaya çıkması hoş olurdu ancak beklenmeyen maddi kazanç, aslında başka bir hesabına gitmesi gereken hatalı bir transferin sonucu olarak ortaya çıktı.

Muhtemelen parayı alıp kaçacak çok kişi vardır ama Pereira kendini güvenilir bir insan olarak görüyor, bu yüzden paranın herhangi bir kısmını çekmeyi hiç düşünmedi.

Pereira, "Evime gittim ve karıma, 'Zengin olduk' dedim. Ama karım da hemen, 'Geri verelim' dedi" diye konuştu.

Otobüs şoförü adam daha sonra 25 yıldır müşterisi olduğu bankaya giderek parayı iade etti.

Pereira, "Akşam saat dokuzda para benim hesabımdan onların hesabına geçti" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam gün bitmeden milyonerlik statüsünü tamamen kaybetti.

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