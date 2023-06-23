Bir gecelik ücret ödediği 5 yıldızlı otelde iki yıl konakladı

Bunun nasıl yapıldığına dair ayrıntılar, diğer konukların faturalarıyla oynama veya birini diğeriyle değiştirmeyi içerdiği söyleniyor.



Üst düzey bir polis memuru gazeteye verdiği demeçte, "Otel kurallarına göre, bir konuğun otele 50 bin rupiden fazla borcu varsa, personel konukları bilgilendirmek zorunda. Ancak bu yapılmadı" dedi.



Olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadı.