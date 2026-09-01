Bir görünüp bir kayboluyor. Gölün ortasındaki gizemli ada gerçek çıktı

Kanada 'daki Williston Gölü'nde ağaçlar ve bitkilerle kaplı gizemli bir “yüzen ada” ortaya çıktı.

Göl üzerinde yer değiştiren sıra dışı oluşumun varlığı uydu görüntüleriyle de doğrulanırken, nereden geldiği ve tam olarak neden oluştuğu henüz bilinmiyor.

Science Alert'in haberine göre bölgede yaşayan ve tekne kullanan Rocky Avery, yeşil ve sağlıklı görünen ağaçların bulunduğu kara parçasını fark ederek görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Teknik olarak gerçek bir adadan çok dev bir salı andıran oluşumun, sürüklenmiş ağaç ve bitki parçaları gibi su üzerinde kalabilen maddelerden meydana geldiği düşünülüyor.

İLK BAŞTA YAPAY ZEKA SANDILAR

Williston Gölü, buradaki barajdan elektrik üreten enerji şirketi BC Hydro tarafından yönetiliyor.

BC Hydro Sözcüsü Bob Gammer, sosyal medyada dolaşan görüntülere ilk başta şüpheyle yaklaştıklarını söyledi. Yapay zeka ile oluşturulan sahte videoların giderek yaygınlaştığı bir dönemde görüntülerin gerçek olup olmadığını anlamanın kolay olmadığını belirtti.

Gammer, “Bu kesinlikle daha önce duyduğumuz bir şey değildi. Çok fazla kişi tarafından bildirilmediği için yerini tespit etmek de zordu.” dedi.

Ancak uydu görüntüleri, gizemli oluşumun gerçekten var olduğunu ortaya koydu.

UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 uydusundan elde edilen veriler incelendiğinde, 21 Temmuz 2026'da göl üzerinde küçük ve yeşil, adaya benzeyen bir oluşumun bulunduğu görüldü.

“Yüzen ada” o tarihte barajın yaklaşık 100 kilometre batısında bulunuyordu.

Önceki günlere ait görüntülerde aynı noktada böyle bir oluşuma rastlanmazken, sonraki günlerde nereye sürüklendiği de belirlenemedi.

Ancak ada haftalar sonra yeniden ortaya çıktı.

100 KİLOMETRE UZAKTA YENİDEN BULUNDU

Rocky Avery, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada yüzen adanın yeniden bulunduğunu duyurdu.

Bu kez oluşum, Williston Gölü'ne dökülen Ospika Nehri'nde görüntülendi.

Avery ve arkadaşları şimdi gizemli oluşumun altından görüntü almayı planlıyor. Böylece adayı su üzerinde tutan yapının ne olduğunun daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

14 YIL SONRA İLK KEZ TAMAMEN DOLDU

Uzmanların yüzen adanın nasıl oluştuğuna ilişkin bir teorisi bulunuyor.

Williston Gölü'nün bu yıl 14 yıl aradan sonra ilk kez tamamen dolmasının, oluşumun ortaya çıkmasında etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

Rezervuarın tam kapasiteye ulaşmasının ardından BC Hydro, haziran ve temmuz aylarında barajdan su tahliye etmişti.

BC Hydro Sözcüsü Gammer'a göre yükselen su seviyesi, yıllardır kıyıda veya korunaklı bir koyda biriken toprak, ağaç ve bitki örtüsünden oluşan büyük bir parçayı yerinden kaldırmış olabilir.

Gammer, “Rezervuarlar tamamen dolduğunda yükselen su seviyeleri, kıyı boyunca veya korunaklı bir koyda sıkışmış malzemeleri kaldırarak serbestçe yüzmelerine olanak sağlayabilir.” dedi.

Yüzen adanın tam olarak nereden geldiğini belirleyemediklerini vurgulayan Gammer, bunun şu anda en makul açıklamalardan biri olduğunu söyledi.

BARAJ İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMUYOR

Şimdilik yüzen adanın baraj için herhangi bir sorun oluşturmadığı belirtiliyor.

Ancak gölde hareket eden ve haritalarda yer almayan bu büyüklükteki bir oluşumun tekneler ve balıkçılar açısından tehlike yaratabileceği değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük yedinci rezervuarı olan Williston Gölü'nün genişliği nedeniyle oluşumun konumunu sürekli takip etmek de oldukça zor.

Son olarak Ospika Nehri'nde görülen ağaçlarla kaplı gizemli ada, şu anda gölün veya bağlantılı su yollarının herhangi bir noktasında sürükleniyor olabilir.