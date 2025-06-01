Bir günde bin 100’ü aşkın mülteci Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaştı

İngiltere hükümetinin verileri, bin 194 mültecinin 31 Mayıs Cumartesi günü küçük botlarla Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaştığını ortaya koydu. AFP haber ajansının değerlendirmesine göre, bu, aynı zamanda bu yıl için bir “rekor” anlamına geliyor.



Buna göre, 2025 yılının başından bu yana Manş Denizi’nde 14 bin 808 göçmen geçişi kayıtlara geçti. Fransa Sahil Güvenlik kurumunun açıklamasına göre, Fransız makamları da cuma gecesinden cumartesi gecesine kadar geçen süre içinde yaklaşık 200 göçmeni kurtardı.



FRANSA DEVRİYELERİ ARTIRMAYI KABUL ETTİ



İngiltere Savunma Bakanı John Healey, son göçmen geçişlerini “şok edici” sözleriyle tarif etti.

Bir günde en fazla sayıda mültecinin Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye gitmesi ise bin 300 mülteci ile Eylül 2022’de kayıtlara geçmişti. Bu yolla İngiltere’ye ulaşan kişilerin sayısı, nisan ayında 10 bini aşmıştı.



İngiltere Başbakan Keir Starmer, mayıs ayında hükümetinin yeni göç politikasını açıklamış, İngiliz makamlarına “yabancı suçluları” sınır dışı etmek için yeni yetkiler verilmesi de dahil olmak üzere göç karşıtı bir dizi önlem alacaklarının sinyalini vermişti.



Denizin diğer yakasındaki Fransa da sığ sulardaki mültecilere engel olmak için polis devriyelerini artırmayı kabul etmiş ancak mülteci tekneleri denize açıldıktan sonra bunları durduramayacaklarını bildirmişti.



5 AYDA 15 KİŞİ ÖLDÜ



Bakan Healey, bugün Sky News haber kanalına verdiği demeçte, “(Fransa ile) çalışma tarzlarını değiştirecek bir anlaşmamız var… Şu anda odak noktamız, bunu hayata geçirmelerini sağlamak” diye konuştu.



BBC’ye de açıklamalarda bulunan Healey, bu demecinde de “Suda müdahalede bulunabilmeleri için Fransızları ikna etmek üzere şimdi onlarla daha yakından çalışmamız gerekiyor” dedi. Healey, Fransız görevlilerin halihazırda sığ sularda mültecilere herhangi bir müdahalede bulunmadığını sözlerine ekledi.



AFP’nin verdiği bilgiye göre, bu yıl 15 kişi Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

